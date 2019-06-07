Минобрнауки поможет построить городок для студентов всех вузов Томска

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин на Петербургском международном экономическом форуме подписал соглашение с Министерством науки и высшего образования России и госкорпорацией ВЭБ.РФ о строительстве многофункционального студенческого городка.

Современный межвузовский кампус будет построен в Томске в рамках национального проекта «Образование» с использованием механизма государственно-частного партнерства. Планируется, что мощность многофункционального студенческого городка составит около 20 тысяч мест. Новый кампус станет совместным объектом всех шести государственных университетов.





«Томск – официальная студенческая столица России, единственный в стране город, в уставе которого определена градообразующая роль научно-образовательного комплекса. При поддержке Минобрнауки и госкорпорации ВЭБ.РФ мы не просто построим современный межвузовский кампус, а сделаем большой шаг к развитию Томска как города-университета, в котором учатся студенты из 79 стран мира и 78 регионов России», – прокомментировал соглашение губернатор Томской области Сергей Жвачкин.





На создание в целом по России дополнительных 77,6 тысяч мест для студентов и научно-педагогических работников до 2024 года в федеральном бюджете предусмотрено более 100 миллиардов рублей. К бюджетным инвестициям предполагается привлечь еще около 80 миллиардов рублей.





«Для повышения конкурентоспособности нашего высшего образования и привлечения иностранных студентов нам необходимо развивать образовательную инфраструктуру – университету нужна «умная среда». Новое образовательное пространство станет центром притяжения и для иностранных студентов, и для российских студентов и преподавателей, – отметила заместитель председателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская. — Создаваемая инфраструктура вуза может стать полезной и для жителей города, стать драйвером развития городской среды. ВЭБ.РФ может стать финансовым партнером и вместе с частными инвесторами реализовать проекты создания кампусов, а может выступить экспертом с целью корректного структурирования проектов совместно с Минобрнауки России. Использование механизма ГЧП позволит увеличить количество новых мест в современных студенческих городках, а также повысить качество создаваемой образовательной и научной инфраструктуры».