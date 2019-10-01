Министра Красноярского края подозревают в хищении денег, выделенных на подарки ветеранам

В Красноярском крае бывшего министра социальной политики подозревают в хищении денег, выделенных на покупку подарков ветеранам к 9 Мая. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили редакции Сибирь.Реалии в Следственном комитете по краю.

Фигурант уголовного дела — Галина Пашинова. По данным следствия, в марте 2018 года Пашинова и ее подчиненные похитили два миллиона рублей, выделенные на покупку подарков ветеранам ко Дню Победы. Во время проверки министр отрицала, что причастна к преступлению.





Изначально в хищении обвинили экс-заместителя министра Наталью Калягину и экс-начальника отдела по вопросам ветеранов края Ольгу Гилеву. Чиновники, по данным следователей, заключили 25 госконтрактов на покупку подарков с компанией, которая принадлежит родственникам Гилевой. При этом полностью подрядчик выполнил только один контракт на 100 тысяч рублей, в трате остальных денег подозревали чиновников.





Калягина и Гилева по-прежнему обвиняются в мошенничестве в рамках дела.