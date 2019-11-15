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15 ноября,
2019
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Министр Скворцова: 79 тысяч рублей в среднем получают врачи в России

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Средняя заработная плата врачей и работников медицинских организаций с высшим медицинским или фармацевтическим образованием в России составляет 79 тысяч рублей, рассказала в эфире телеканала «Россия 1» министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Министр Скворцова: 79 тысяч рублей в среднем получают врачи в России
Фото: РИА Новости

«Зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели, при отсутствии отраслевой оплаты труда. Этот тренд был взят c середины 2000-х годов, сейчас мы видим, что необходим возврат к отраслевой системе», — сказала Скворцова.

В стране средний показатель зарплаты у врача – 79 тысяч рублей, с 2014 года мы пытаемся рекомендовать правильную структуру заработной платы, потому что гарантированная часть, то есть оклад, не должна быть менее 55 %.

По ее словам, сейчас есть поручение президента о том, чтобы Министерство труда внесло изменения в Трудовой кодекс и передало Минздраву полномочия правительства определять необходимость создания отраслевых систем.


В июле Росстат сообщал, что за первое полугодие 2019 года средняя зарплата врачей по России составила 79,2 тысячи рублей, за аналогичный период 2018 года она достигала 73,9 тысячи.

О том, сколько на самом деле получают врачи и медсестры в Томске, читайте в материале Юлии Корневой: «Теперь мы собираем деньги не только на похороны, но и на адвокатов».

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