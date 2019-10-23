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23 октября,
2019
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Министерство спорта поддержит строительство спортцентра имени Белова

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Министерство спорта поддерживает строительство спортивного центра имени Белова в Томске. Ведомство ждет необходимые бумаги, чтобы начать поиск денег. 

Дворец спорта в Кемерове, на который будут ориентироваться при проектировании спортцентра имени Сергея Белова
Дворец спорта в Кемерове, на который будут ориентироваться при проектировании спортцентра имени Сергея Белова

«Мы взяли реализованный объект в соседнем городе Кемерове. Это объект площадью в 10 тысяч кв. метров, имеющий зал с небольшим количеством зрительских мест (до 1200), с несколькими тренажерными залами для игровых видов спорта. Уже выбран земельный участок», — отметил замгубернатора Сергей Ильиных на презентации в Совете Федерации.

В свою очередь председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский похвалил данную инициативу.


«Белов заслуживает того, чтобы такой спортивный объект носил его имя. Это вообще хорошая практика, когда спортивные объекты носят имя выдающегося спортсмена», — подчеркнул Рязанский.


В Министерстве спорта также ответили, что поддерживают строительство центра.


«Томская область идет в ногу со временем. <...> По дворцу спорта имени Белова мы поддерживаем проект. Мы давали ответ, что ждем от вас документы, чтобы потом тройными силами двигаться дальше. Средства пока в новом бюджетном цикле не запланированы, будем искать. Понятно, что нужна документация с госэкспертизой, а дальше мы двигаемся», — заявила замминистра спорта РФ Марина Томилова.


По словам губернатора Томской области Сергея Жвачкина, предполагаемые сроки строительства Дворца игровых видов спорта имени Сергея Белова — 2020-2022 годы. Центр разместится в северной части города, в районе улиц Клюева и Обручева.

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