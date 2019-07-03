Министерство культуры составит рейтинг кинофикации регионов России

Министерство культуры РФ составит рейтинг кинофикации регионов для более эффективного распределения государственных денег. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу министерства Владимира Мединского.

По замыслу министра, рейтинг будут выстраивать по трем показателям: общая посещаемость, выручка и процент показов отечественных фильмов.





Если регион займет одно из худших мест, его губернатор получит докладную с перечнем нарушений. Субъекты, не исправившие нарушения, больше не смогут участвовать в программе кинофикации. Мединский призвал губернаторов искать частных операторов или ответственных управленцев и активнее обращаться в Фонд кино и Министерство культуры за консультациями.





Издание отмечает, что с 2015 по 2018 год в субъектах по программе кинофикации малых городов, реализуемой министерством культуры РФ, открыто более 780 переоборудованных кинозалов. До 2024 года будет открыто еще 1200 кинозалов. Добавим, что Томская область вошла в список по низкой посещаемости кинозалов, открытых при господдержке.