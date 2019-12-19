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19 декабря,
2019
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Минимальная зарплата в Томской области в 2020 году составит меньше 16 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2
21 минута назад

Губернатор Томской области утвердил размер минимальной заработной платы в Томской области в 2020 году. Она составит меньше 16 тысяч рублей.

Минимальная зарплата в Томской области в 2020 году составит меньше 16 тысяч рублей

В соглашении о минимальной зарплате глава региона установил ее размер с 1 января 2020 года  в областном центре, Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Томском и Шегарском районах 15 769 рублей. В ЗАТО Северск – 18 195 рублей. В Бакчарском, Кривошеинском, Молчановском и Тегульдетском районах – 21 834 рублей. В Верхнекетском, Каргасокском, Колпашевском, Парабельском и Чаинском районах, а также в городе Кедровом – 24 260 рублей. В Стрежевом и Александровском районе – 26 686 рублей.


При этом установленная минимальная заработная плата в Томской области обязательна как для бюджетных, так и для коммерческих организаций.


Повышение заработной платы в новом году коснется 22,3 тысячи работников социальной сферы региона. На эти цели в бюджете-2020 предусмотрено 677 миллионов рублей.


Соглашение о социальном партнерстве на ближайшую трехлетку, как отметил губернатор, сохраняет главные принципы взаимоотношений власти, бизнеса и трудовых коллективов.


«В нашем соглашении нет размытых формулировок, которые каждый может трактовать по-своему, а есть конкретные шаги по достижению главных целей партнерства. Это социальные гарантии работников, это достойная заработная плата, это современные условия труда. Незыблема и цель соглашения – это развитие экономики и бюджетной сферы региона», – сказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин на подписании соглашения.


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