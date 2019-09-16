Минфин предлагает ввести акциз на электронные сигареты

Предполагается, что сбор введут вместе с поправками к Налоговому кодексу. Он должен начать действовать с 2020 года и составит 50 рублей на один прибор, который в документе называется электронной системой доставки никотина (ЭСДН). Каждый год сумма сбора будет повышаться на два рубля.

Отмечается, что сборы коснутся не только вейперов, но и устройств для нагревания табака (Iqos, glo и другие). Сейчас налогом облагаются только жидкости и стики, содержащие никотин. Безникотиновые же жидкости продаются безакцизно.





Известно, что Минфин разрабатывал поправки к Налоговому кодексу с мая 2019 года по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева. В сентябре 2019-го Минздрав выступил с заявлением, что в России необходимо начинать борьбу с курением электронных сигарет, которое за последние 4-5 лет, по их данным, выросло более чем в 2,5 раза.





«Международное исследование, которое (Всемирная организация здравоохранения - ИФ) ВОЗ проводила на нашей территории, показало, что если в 2014-2015 годах курящих электронные сигареты было 3,5 %, в прошлом (2018 - ИФ) году это уже 9 %. Фактически производители этих продуктов втягивают (россиян — прим. ред.) в новую вредоносную кампанию, нам надо противостоять», — озвучила министр Вероника Скворцова.





Она также выразила надежду на то, что акциз на электронные сигареты будет введен как можно скорее. Ранее в сентябре сообщалось, что Минздрав поручил специалистам изучить связь курения электронных сигарет с тяжелыми заболеваниями органов дыхания и смертностью.