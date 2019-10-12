«Мимо мусора и крыс»: жители Степановки жалуются опасную дорогу в школу и детский сад

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Жители Степановки жалуются на затопленную и разбитую дорогу в школу и детский сад. Так дети, проживающие в микрорайоне Школьный, вынуждены проходить мимо свалки мусора на улице Ломоносова, где контейнерная площадка не убирается, зато бегают бродячие собаки и крысы. Кроме того проезжая часть вся разбита, ее периодически топит водой, тротуары отсутствуют, а обходного пути в школу и детский сад просто нет.



Фото: региональный ОНФ

«На улице Ломоносова в районе пересечения с улицей Дружбы контейнерная площадка и окружающая территория завалена хламом, крупногабаритным мусором. Здесь бегают собаки, крысы. И по этому пути дети каждый день ходят в школу, детский сад и обратно. Другого пути, чтобы попасть в школу и детский садик, у жителей нашего микрорайона Школьный просто не существует», — рассказывает жительница микрорайона, председатель совета дома по улице Энергетиков, 13а Юлия.

По ее словам, жители постоянно просят районную администрацию выравнять дорогу грейдером. Но с начала год он прошелся по улице лишь раз. При этом, дорога вся ямах и огромных лужах на всю ширину дороги, а на проезжей части улицы Ломоносова (на участке от улицы Социалистической до Дружбы) провалены и перекошены колодцы ливневой канализации.

Фото: региональный ОНФ

По мнению жителей, проблему транспортной доступности для жителей микрорайона Школьный на Степановке могло бы решить открытие технической дороги по улице Энергетиков, которая проходит от дома № 15а в сторону школы через огороженную забором строительную площадку. Здесь есть техническая дорога из бетонных плит, уложенных в три ряда. По факту строительство на этой территории заморожено и не ведется уже пять лет. Однако этот земельный участок находится в аренде у застройщика и органы власти не могут повлиять на него.



Фото: региональный ОНФ

Активисты ОНФ, к которым обращались жители, послали запрос в мэрию Томска. Там ответили, что жилой комплекс в границах улиц Богдана Хмельницкого, Депутатская, пос. Старо-Карьерного, ул. Энергетиков, Короленко (микрорайон «Школьный») в настоящее время достраивается. При сдаче домов в эксплуатацию застройщик ООО «ТПСК» работы по благоустройству дворовых территорий выполнил не в полном объеме. Это затрудняет проведение работ по асфальтированию подъездных дорог и тротуаров.



В мэрии отметили, что основная дорога, по которой жители микрорайона передвигаются к школе, детскому саду, а также к автобусной остановке и магазинам, перекрыта в связи со строительством многоквартирного дома. На данный момент подъездные пути к микрорайону возможны только через улицы Ломоносова и Энергетиков. На этих улицах подрядная организация в этом году ликвидировала аварийно-опасные дефекты. Однако эти работы были проведены только на участке улице Ломоносова от железнодорожного переезда до улицы Энергетиков. Другую часть дороги снова размывает.



«Мы обратились к городским властям с просьбой принять комплекс мер по приведению данных участков дорог в микрорайоне Школьный в нормативное, удовлетворительное состояние и обеспечить безопасный путь детей и взрослых в школу и детский сад. Предложили администрации использовать тротуарную плитку и асфальтовую крошку, которая остается в результате работ по дорожному ремонту и благоустройству. Нужно выполнить эти работы уже в следующем году», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ Константин Юденко.

Фото: региональный ОНФ