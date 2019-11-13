Добрые новости
13 ноября,
2019
2
фото
Новости

Миллион литров контрафактных пивных напитков выпили в Томской области

Виктория Мучник
Виктория Мучник
3 часа назад

В 2018 году, по данным «Росалкогольрегулирования», жители Томской области выпили 1,2 млн литров поддельных пивных напитков.  Об этом рассказал журналистам председатель областного Комитета по лицензированию Александр Деев. Наиболее распространенными брендами спиртосодержащих напитков, которые были подделаны, являются «БЛЕЙЗЕР», «МАРТИ РЭЙ», «КЕГЛЯ».

Миллион литров контрафактных пивных напитков выпили в Томской области

Контрафактные пивные напитки продавались в Красноярском крае, Томской области и Новосибирской области. Производили их хулиганы из Новосибирска, — рассказывает Александр Деев. — Самое страшное, что в этих реализованных миллионах литров были пивные напитки, где содержится ацетон. Как врач, я могу сказать, что это очень опасно, так как поражается печень, нервная система и так далее. Сейчас этот вопрос мы отрабатываем, на нашем сайте мы опубликовали названия опасных пивных напитков, которые до сих пор продаются. В основном, это не оригинальные напитки, а подделка под известные марки. 

По словам Александра Деева, факт подделки пивной продукции в миллионах литров был обнаружен, когда новосибирский ликеро-водочный завод «ОША» отчитался в 2018 году, что произвел 3 млн литров пивных напитков. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка через систему ЕГАИС проверила, и выяснилось, что продано было 6 млн литров этих напитков. То есть на 3 млн литров больше. 

Миллион литров контрафактных пивных напитков выпили в Томской области

Начальник управления экономической безопасности УМВД России по Томской области Анатолий Кривошеин отметил, что фактов продажи контрафактной продукции в больших торговых сетях в Томской области обнаружено не было. Поддельные напитки, по словам полицейского, обычно реализуются в небольших магазинчиках и большей частью в сельской местности.

Для того чтобы предупредить жителей Томской области, какую именно спиртосодержащую продукцию нельзя покупать, областной Комитет по лицензированию добавил на своем сайте раздел «Нелегальная алкогольная продукция». Посмотреть список можно здесь. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, фальсифицированные пивные напитки создаются путем смешивания воды, ароматизаторов и красителей с добавлением этилового спирта.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.