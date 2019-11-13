Миллион литров контрафактных пивных напитков выпили в Томской области
В 2018 году, по данным «Росалкогольрегулирования», жители Томской области выпили 1,2 млн литров поддельных пивных напитков. Об этом рассказал журналистам председатель областного Комитета по лицензированию Александр Деев. Наиболее распространенными брендами спиртосодержащих напитков, которые были подделаны, являются «БЛЕЙЗЕР», «МАРТИ РЭЙ», «КЕГЛЯ».
Контрафактные пивные напитки продавались в Красноярском крае, Томской области и Новосибирской области. Производили их хулиганы из Новосибирска, — рассказывает Александр Деев. — Самое страшное, что в этих реализованных миллионах литров были пивные напитки, где содержится ацетон. Как врач, я могу сказать, что это очень опасно, так как поражается печень, нервная система и так далее. Сейчас этот вопрос мы отрабатываем, на нашем сайте мы опубликовали названия опасных пивных напитков, которые до сих пор продаются. В основном, это не оригинальные напитки, а подделка под известные марки.
По словам Александра Деева, факт подделки пивной продукции в миллионах литров был обнаружен, когда новосибирский ликеро-водочный завод «ОША» отчитался в 2018 году, что произвел 3 млн литров пивных напитков. Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка через систему ЕГАИС проверила, и выяснилось, что продано было 6 млн литров этих напитков. То есть на 3 млн литров больше.
Начальник управления экономической безопасности УМВД России по Томской области Анатолий Кривошеин отметил, что фактов продажи контрафактной продукции в больших торговых сетях в Томской области обнаружено не было. Поддельные напитки, по словам полицейского, обычно реализуются в небольших магазинчиках и большей частью в сельской местности.
Для того чтобы предупредить жителей Томской области, какую именно спиртосодержащую продукцию нельзя покупать, областной Комитет по лицензированию добавил на своем сайте раздел «Нелегальная алкогольная продукция». Посмотреть список можно здесь. По данным Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка, фальсифицированные пивные напитки создаются путем смешивания воды, ароматизаторов и красителей с добавлением этилового спирта.
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