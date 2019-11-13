Миллион литров контрафактных пивных напитков выпили в Томской области

Контрафактные пивные напитки продавались в Красноярском крае, Томской области и Новосибирской области. Производили их хулиганы из Новосибирска, — рассказывает Александр Деев. — Самое страшное, что в этих реализованных миллионах литров были пивные напитки, где содержится ацетон. Как врач, я могу сказать, что это очень опасно, так как поражается печень, нервная система и так далее. Сейчас этот вопрос мы отрабатываем, на нашем сайте мы опубликовали названия опасных пивных напитков, которые до сих пор продаются. В основном, это не оригинальные напитки, а подделка под известные марки.