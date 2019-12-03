Михайловская роща не оказалась «ценным объектом природы»

Михайловская роща раньше находилась под двойным статусом — городским и областным. Областной статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) депутаты с Михайловской рощи сняли в 2010-х годах. Территория стала находиться в границах территориальной зоны Р1 — это городские парки, скверы, сады и бульвары. По правилам зонирования здесь была запрещена капитальная застройка, но аварийную рубку леса проводить можно.





В ноябре 2018 года житель города Борис Уточкин подал иск в Томский областной суд. В иске он просил признать незаконным снятие с территории Михайловской рощи статуса особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения. Областной суд правоту томича признал.





Таким образом, Михайловская роща была одновременно памятником природы и областного, и городского значения. В ходе собрания городской Думы депутаты единогласно поменяли статус Михайловской рощи, сняв с этой территории статус памятника природы городского значения.