Михаил Гребенников возглавил региональное отделение банка ВТБ

Новости

Экс-глава томского отделения Сбербанка России Михаил Гребенников возглавил региональный офис банка ВТБ. Михаил Львович проработал в Сбербанке более 20 лет и в январе 2019 года покинул его в связи с выходом на пенсию. Отдых однако был недолгим, и с сегодняшнего дня известный томский банкир снова руководит финансовым учреждением.

«Мы видим, что ВТБ – это универсальный банк. Он объединяет и ВТБ24, и Банк Москвы, и Почта Банк. Он второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Я считаю, что не должно быть монополистов, а должна быть конкуренция, от которой в конечном итоге выигрывает потребитель», — рассказал ТВ2 Михаил Гребенников.