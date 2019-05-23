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23 мая,
2019
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Михаил Гребенников возглавил региональное отделение банка ВТБ

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Экс-глава томского отделения Сбербанка России Михаил Гребенников возглавил региональный офис банка ВТБ. Михаил Львович проработал в Сбербанке более 20 лет и в январе 2019 года покинул его в связи с выходом на пенсию. Отдых однако был недолгим, и с сегодняшнего дня известный томский банкир снова руководит финансовым учреждением.

Михаил Гребенников
Михаил Гребенников

«Мы видим, что ВТБ – это универсальный банк. Он объединяет и ВТБ24, и Банк Москвы, и Почта Банк. Он второй по величине активов банк страны и первый по размеру уставного капитала. Я считаю, что не должно быть монополистов, а должна быть конкуренция, от которой в конечном итоге выигрывает потребитель», — рассказал ТВ2 Михаил Гребенников.

Для справки: Михаил Гребенников родился в 1956 году в городе Прокопьевск Кемеровской области. Закончил Новосибирский электротехнический институт по специальности «Радиосвязь и радиовещание» и Кемеровский государственный университет,  «Правоведение». В 90-х годах руководил ГТРК «Кузбасс». В 1997 году сменил место работы, став заместителем председателя Кемеровского банка Сбербанка России. С 2005 по 2019 год управлял Томским отделением Сбербанка России.

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