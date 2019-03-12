Заседание Совета по правам человека проходит в Томске за закрытыми дверями

Нам известно, существует реальная угроза ликвидации и закрытия этого уникального не только для вашего региона, но и для России в целом, музея. Помещения музея, расположенного в подвальном помещении здания, являющегося памятником регионального значения, находятся в частной собственности и владелец намерен их выставить на продажу. Часть площадей, занимаемых ранее музеем, владельцем у музея уже изъята и сдается в аренду другому учреждению.





Прошу Вас обратить внимание на сложившуюся тревожную ситуацию с данным объектом не только культуры, но и важной частью исторической памяти в Вашем регионе, России в целом. Считаем важным подумать над принятием совместно с нами, Фондом «Увековечения памяти жертв политических репрессий», комплекса мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие данного музея, могущим в дальнейшем стать основой музейно–мемориального центра памяти жертв политически репрессий общесибирского регионального уровня, — писал Федотов Жвачкину.