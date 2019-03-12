Заседание Совета по правам человека проходит в Томске за закрытыми дверями
Сегодня в Томске работает Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов. В 15.00 он проведет в здании областной администрации Заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Правда на сайте самой Администрации Томской области на 13.00 12 марта 2019 года никакой информации об этом мероприятии и его участниках нет. Даже несмотря на то, что по информации ТВ2, в нем планируется участие губернатора Томской области Сергея Жвачкина.
Свой визит в Томск Михаил Федотов начал с посещения Поклонного креста на Каштаке, установленного здесь городской властью в память о погибших в годы сталинских репрессий.
После возложения цветов у Поклонного креста на Каштачной горе участники заседания президентского совета отправились в мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД». Именно из-за проблем с дальнейшей судьбой этого музея было и решено провести президентский совет, посвященный увековечиванию памяти жертв политических репрессий, в Томске. Об этом Михаил Федотов рассказал ТВ2 во время экскурсии в музее.
Напомним, что Председатель Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов год назад обращался к губернатору Сергею Жвачкину с открытым письмом, в котором просил не допустить ликвидации уникального в России музея. Председатель совета при президенте по правам человека просил томские власти не допустить выселения музея из подвального посещения здания по проспекту Ленина, 44. В этом помещении с 1923 по 1944 годы находилась внутренняя тюрьма томского городского отдела НКВД.
Нам известно, существует реальная угроза ликвидации и закрытия этого уникального не только для вашего региона, но и для России в целом, музея. Помещения музея, расположенного в подвальном помещении здания, являющегося памятником регионального значения, находятся в частной собственности и владелец намерен их выставить на продажу. Часть площадей, занимаемых ранее музеем, владельцем у музея уже изъята и сдается в аренду другому учреждению.
Прошу Вас обратить внимание на сложившуюся тревожную ситуацию с данным объектом не только культуры, но и важной частью исторической памяти в Вашем регионе, России в целом. Считаем важным подумать над принятием совместно с нами, Фондом «Увековечения памяти жертв политических репрессий», комплекса мероприятий, направленных на сохранение и дальнейшее развитие данного музея, могущим в дальнейшем стать основой музейно–мемориального центра памяти жертв политически репрессий общесибирского регионального уровня, — писал Федотов Жвачкину.
Собственник помещений, бизнесмен Игорь Скоробогатов сообщил агентству РИА Томск, что впервые слышит об этом письме. По его словам, «никаких телодвижений вокруг музея не было и не планировалось». Он добавил, что готов рассмотреть любые варианты со стороны томских властей по выкупу площадей, на которых располагается музей. Продавать их кому-то другому он не планирует.
К слову сказать, губернатор Томской области Сергей Жвачкин никогда не был в музее следственной тюрьмы НКВД. Возможно потому, что в 2012 году Минфин РФ выделял 200 миллионов рублей покупку здания, где сейчас находится музей «Следственная тюрьма НКВД», а Сергей Жвачкин позже перераспределил эти деньги на музей Науки и техники. За 7 лет губернаторства Жвачкина нового музея так и не появилось, а угроза закрытия старого сохраняется и по сей день. Центр политической истории в Томске, который должен был открыться на базе музея «Следственная тюрьма НКВД», являлся тогда федеральным проектом, входящим в 12 приоритетов культуры региона.
UPD: 15.00
Прессу на заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека под руководством Михаила Федотова не пустили. Отличное гражданское общество!
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