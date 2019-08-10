Международный фестиваль кукольных театров пройдет на «Празднике топора»
С 21 по 25 августа в Томске в рамках международного фестиваля-конкурса «Праздник топора» пройдет фестиваль театров кукол и театров для детей «Сказочный балаганчик «Скомороха», сообщает пресс-служба театра.
В третьем театральном фестивале примут участие зарубежные и российские творческие коллективы. В Томске соберутся артисты театра кукол из Болгарии (города Пловдив), театра «Картонка» (Республика Беларусь), ГАЦТК им. С. В. Образцова (Россия), Московского театра кукол, Красноярского театра кукол, Пензенского театра кукол, Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр», Иркутского областного театра кукол «Аистенок», Северского музыкального театра и Томского областного театра куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана, который и выступает организатором фестиваля.
«Сказочный балаганчик «Скомороха» постоянно в движении, а потому спектакли из фестивальной афиши могут посмотреть не только томичи и гости парка «Околица», но и жители районов области. Год от года формат фестиваля меняется и в его программе всякий раз появляется что-то новое и интересное. Так, в этом году, помимо показа спектаклей и презентации социально-культурных проектов, впервые представлена театрально-образовательная программа», — из сообщения театра «Скоморох».
Ведущими образовательных программ станут гендиректор Гильдии драматургов России Юрий Бутунин, театральный критик Евгения Розанова, директор Красноярского театра юного зрителя Наталья Кочорашвили, доктор искусствоведения и историк театра Борис Голдовский, поэт и прозаик Юрий Татаренко.
Сообщается, что образовательные площадки фестиваля кукольных театров пройдут в Томске в Красном зале театра «Скоморох».
21 августа
19.30-21.30
Пройдет творческая встреча с доктором искусствоведения Борисом Голдовским.
23 августа
13.00-15.00
Юрий Татаренко расскажет, как писать о театре, чтобы с ним не рассориться.
16.00-18.00
Наталья Кочорашвили проведет деловую игру «Проектное управление как инструмент привлечения новой аудитории и повышения доходов современного детского театра».
24 августа
21.00-23.00
Гендиректор Гильдии драматургов Юрий Бутунин расскажет о «Недетских «играх» с детским театром».
Добавим, что в 2017 году на фестивале «Праздник топора» в парке «Околица» построили стационарную площадку со сценой, игровыми и зрительскими зонами. А в 2018 году фестиваль театра кукол расширил географию участников и стал международным. Афишу фестиваля можно скачать здесь.
Напомним, XII международный фестиваль народных ремесел «Праздник топора» пройдет на территории сельского парка «Околица» с 20 по 25 августа. Международное соревнование резчиков и плотников по традиции будет дополнено культурной программой. Гости фестиваля в режиме реального времени смогут наблюдать за тем, как создаются произведения из дерева.
Сельский парк «Околица» — это своеобразный музей под открытым небом, расположенный на 17 гектарах земли. В «Околице» представлены работы участников «Праздника топора» прошлых лет — необычные беседки, деревянные скульптуры и скульптурные композиции.
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