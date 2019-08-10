Международный фестиваль кукольных театров пройдет на «Празднике топора»

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С 21 по 25 августа в Томске в рамках международного фестиваля-конкурса «Праздник топора» пройдет фестиваль театров кукол и театров для детей «Сказочный балаганчик «Скомороха», сообщает пресс-служба театра.

В третьем театральном фестивале примут участие зарубежные и российские творческие коллективы. В Томске соберутся артисты театра кукол из Болгарии (города Пловдив), театра «Картонка» (Республика Беларусь), ГАЦТК им. С. В. Образцова (Россия), Московского театра кукол, Красноярского театра кукол, Пензенского театра кукол, Бурятского республиканского театра кукол «Ульгэр», Иркутского областного театра кукол «Аистенок», Северского музыкального театра и Томского областного театра куклы и актера «Скоморох» им. Р. Виндермана, который и выступает организатором фестиваля.

«Сказочный балаганчик «Скомороха» постоянно в движении, а потому спектакли из фестивальной афиши могут посмотреть не только томичи и гости парка «Околица», но и жители районов области. Год от года формат фестиваля меняется и в его программе всякий раз появляется что-то новое и интересное. Так, в этом году, помимо показа спектаклей и презентации социально-культурных проектов, впервые представлена театрально-образовательная программа», — из сообщения театра «Скоморох».

Ведущими образовательных программ станут гендиректор Гильдии драматургов России Юрий Бутунин, театральный критик Евгения Розанова, директор Красноярского театра юного зрителя Наталья Кочорашвили, доктор искусствоведения и историк театра Борис Голдовский, поэт и прозаик Юрий Татаренко.