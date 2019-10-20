Между Томском и Новокузнецком может появиться прямой авиарейс

На встрече обсуждались перспективы выполнения полетов на региональном направлении в города Омск, Томск, Казань, Екатеринбург, Горно-Алтайск, Иркутск. Было уделено внимание горнолыжному оздоровительному курорту Шерегеш. Руководство ООО «АЭРОКУЗБАСС» сообщило о предстоящей реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома Новокузнецк, о строительстве новых пассажирских терминалов для авиапассажиров вылетающих и прилетающих на международных и внутренних авиалиниях, что обеспечит высокий уровень удобства и качество обслуживания, — сообщили в пресс-службе аэропорта Новокузнецка (Спиченково).