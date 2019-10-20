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20 октября,
2019
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Между Томском и Новокузнецком может появиться прямой авиарейс

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Авиарейсы между Новокузнецком и Томском могут появиться в 2020 году. Об этом стало известно на пресс-конференции, посвященной развитию маршрутной сети полетов в Новокузнецке.

На встрече обсуждались перспективы выполнения полетов  на региональном направлении в города Омск, Томск, Казань,  Екатеринбург, Горно-Алтайск, Иркутск. Было уделено внимание горнолыжному оздоровительному курорту Шерегеш. Руководство ООО «АЭРОКУЗБАСС» сообщило о предстоящей реконструкции взлетно-посадочной полосы аэродрома Новокузнецк, о строительстве новых пассажирских терминалов для авиапассажиров вылетающих и прилетающих на международных и внутренних авиалиниях, что обеспечит высокий уровень удобства и качество обслуживания, — сообщили в пресс-службе аэропорта Новокузнецка (Спиченково).

Напомним, масштабные изменения томского аэропорта начнутся с 2020 года. К новенькой парковке на 130 мест обещают добавить еще одну на 200 машин. Наконец-то возьмутся и за реконструкцию взлетно-посадочной полосы томского аэропорта. В планах — строительство нового терминала и реконструкция фасада. Подробнее обо всех изменениях в материале ТВ2

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