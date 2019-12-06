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06 декабря,
2019
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Новости

Метели, сильный ветер и гололед: в Томской области объявлено оперативное предупреждение

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

6 и 7 декабря в регионе ожидаются снег, метель, гололед, ветер до 22 м/с, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томских метеорологов. В регионе объявлено оперативное предупреждение.

Метели, сильный ветер и гололед: в Томской области объявлено оперативное предупреждение

В пятницу в Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром небольшие, днем умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, отложение мокрого снега. Ветер южный 3-8 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью -3…-5°С, днем 0…+2°С. На дорогах гололедица.

В связи с ухудшением погодных условий горожан просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части, соблюдать правила личной безопасности, правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

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