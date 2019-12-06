Метели, сильный ветер и гололед: в Томской области объявлено оперативное предупреждение

6 и 7 декабря в регионе ожидаются снег, метель, гололед, ветер до 22 м/с, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томских метеорологов. В регионе объявлено оперативное предупреждение.

В пятницу в Томске прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Утром небольшие, днем умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, отложение мокрого снега. Ветер южный 3-8 м/с, местами до 14 м/с. Температура ночью -3…-5°С, днем 0…+2°С. На дорогах гололедица.



В связи с ухудшением погодных условий горожан просят соблюдать осторожность на дорогах и при переходе проезжей части, соблюдать правила личной безопасности, правила дорожного движения, по возможности воздержаться от поездок на дальние расстояния.

