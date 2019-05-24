Мертвый голубь как произведение искусства. Выставка в ТГУ

Дело в том, что мусор, отходы потребления человека и голуби тесно связаны. Идея моего арт-объекта возникла после того, как я задался вопросом, почему во всех городах так много голубей. Оказывается, это связано с тем, что люди очень много еды выбрасывают в мусор и голуби этими отходами питаются. Поэтому их иногда называют «летающими крысами». И они очень быстро размножаются. Они откладывают по одному яйцу 6 раз в год. С этим сложно бороться. И чем больше мусора от людей, тем больше голубей.