Мертвый голубь как произведение искусства. Выставка в ТГУ
Как много мусора мы производим каждый день? Может ли искусственный разум написать картину и осмысленные стихи? Можно ли «защищаться» от потребительства алюминиевыми шапочками? И как общаться с растениями?
С 23 мая по 30 июня вы можете посетить выставку в галерее «В Главном» Томского государственного университета «(Не)обязательное потребление» и вместе с авторами работ поразмышлять над этими и другими вопросами. Например, над мертвым голубем, который стал одним из произведений искусства Мити Главанакова, студента магистерской программы «Art&Science: Искусство. Дизайн. Технологии» ИИК и томских художников.
Дело в том, что мусор, отходы потребления человека и голуби тесно связаны. Идея моего арт-объекта возникла после того, как я задался вопросом, почему во всех городах так много голубей. Оказывается, это связано с тем, что люди очень много еды выбрасывают в мусор и голуби этими отходами питаются. Поэтому их иногда называют «летающими крысами». И они очень быстро размножаются. Они откладывают по одному яйцу 6 раз в год. С этим сложно бороться. И чем больше мусора от людей, тем больше голубей.
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В наше неспокойное время общество ставит перед нами все новые вызовы, сегодня как никогда остро стоит вопрос защиты от агрессии внешней среды. И не стоит упускать из виду эстетическую составляющую средств защиты. Помимо этого человек в шапочке из фольги поневоле чувствует себя шуршащей шоколадкой. А от этого всем лучше, — пояснил ТВ2 Александр Колпаков суть своего нового проекта.
Выставка проходит по адресу пр. Ленина, 36, 3 этаж (холл ИИК) с 10.00 до 19.00. Вход бесплатный.
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