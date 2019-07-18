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18 июля,
2019
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Мэрию Томска обязали ликвидировать сброс стоков в районе Кузовлевского тракта

ТВ2
ТВ2
14 минут назад

В районе Кузовлевского тракта из бесхозных очистных сооружений на рельеф местности попадают сточные воды. Прокуратура через суд обязала мэрию ликвидировать слив нечистот, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Мэрию Томска обязали ликвидировать сброс стоков в районе Кузовлевского тракта
Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура Октябрьского района провела проверку, которая показала, что в районе Кузовлевского тракта из бесхозных очистных сооружений на рельеф местности попадают сточные воды. Согласно результатам лабораторных исследований стоки обладают  токсическим действием, поэтому их бесконтрольный сброс на местность представляет опасность для окружающей среды.


Определить собственника очистных сооружений, а также лицо, осуществляющее сброс сточных вод, не удалось. Прокурор района предъявил в суд иск о признании незаконным бездействия мэрии города, которая не принимала очистные сооружения на баланс города, тем самым не предотвратив сброс нечистот.


Октябрьский районный суд удовлетворил требования прокурора, однако мэрия обжаловала решение. В Томском областном суде прокурор отметил, что согласно требованиям законодательства именно на администрации города лежит обязанность по организации мероприятий по охране окружающей среды в границах Томска.


Согласившись с позицией прокурора, судебная коллегия по административным делам Томского областного суда оставила решение суда первой инстанции без изменения.  Решение вступило в законную силу.

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