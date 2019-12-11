Мэрия: Жителей Степановки спасет развязка на 76 километре
Проект реконструкции Степановского переезда не прошел необходимые экспертизы, средств на составление новых технико-экономических оснований в бюджете нет, поэтому строительство откладывается на неопределенный срок. Об этом журналистам рассказал мэр Томска Иван Кляйн.
«Степановский переезд волнует всех томичей, особенно тех, кто за ним проживает. Проект этот, к сожалению, не прошел экспертизы, которые мы рассматривали и закладывали начало строительства в этом году, выделяли ресурсы в бюджете. Что его ожидает в дальнейшем? Он должен пройти технико-экономическое обоснование. На следующий год в бюджете пока не хватило ресурсов для этого», — сказал градоначальник.
По его мнению, ситуацию может спасти новая развязка на 76 километре, которую планируют полностью достроить в будущем году.
Думаю, мы дождемся сначала окончания строительства развязки на 76 километре, на которую в этом году потратили 700 млн федеральных и на следующий год ожидается примерно столько же для завершения проекта. Тогда жители Степановки смогут спокойно ехать через 76 километр и меньше пользоваться переездом, — добавил Кляйн.
Планы по реконструкции Степановского переезда на сегодня остаются неопределенными. Ранее мэр уже критиковал проект, говорил о низком качестве документации и необходимости пересмотреть проект.
«Возможно, нужно в целом пересмотреть подход: собраться с людьми, которые в этом разбираются, и с жителями района. Давайте вернемся к первоначальной задаче — четыре полосы и все, как на Мокрушинском переезде. Потом она трансформировалась в строительство улиц и снос домов. И вот результат. И с двухсот миллионов сумма выросла до 600. <...> Невозможно «кормить» обещаниями людей и продвигать несбыточный проект», — комментировал Иван Кляйн.
Проект реконструкции Степановского переезда предусматривал строительство двух ж/д переездов шириной по шесть метров для проезда транспорта по двум полосам в двух направлениях, устройство разделительной полосы шириной не менее пяти метров между проезжими частями. Планировалось, что проект реконструкции переезда будет готов к 1 декабря 2018 года.
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