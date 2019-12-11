Мэрия: Жителей Степановки спасет развязка на 76 километре

Проект реконструкции Степановского переезда не прошел необходимые экспертизы, средств на составление новых технико-экономических оснований в бюджете нет, поэтому строительство откладывается на неопределенный срок. Об этом журналистам рассказал мэр Томска Иван Кляйн.





«Степановский переезд волнует всех томичей, особенно тех, кто за ним проживает. Проект этот, к сожалению, не прошел экспертизы, которые мы рассматривали и закладывали начало строительства в этом году, выделяли ресурсы в бюджете. Что его ожидает в дальнейшем? Он должен пройти технико-экономическое обоснование. На следующий год в бюджете пока не хватило ресурсов для этого», — сказал градоначальник.





По его мнению, ситуацию может спасти новая развязка на 76 километре, которую планируют полностью достроить в будущем году.