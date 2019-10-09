Мэрия восстанавливает арку в Горсаду

В Городском саду идет работа по восстановлению парадного входа.





Напомним, три года назад каменная арка около Горсада была снесена. Сооружение признали аварийным. Специалисты ТГАСУ подтвердили, что существует реальная угроза обрушения. Жители города расстроились, что Томск утратил еще один исторический объект.





Власти города пообещали, что «Газпром трансгаз Томск» восстановит объект за свой счет к лету 2017 года. Когда в 2017 году на месте арки появился обычный металлический забор, то томичи подумали, что мэрия их обманула.