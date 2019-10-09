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09 октября,
2019
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Мэрия восстанавливает арку в Горсаду

ТВ2
ТВ2
16 минут назад

В Городском саду идет работа по восстановлению парадного входа.


Напомним, три года назад каменная арка около Горсада была снесена. Сооружение признали аварийным. Специалисты ТГАСУ подтвердили, что существует реальная угроза обрушения. Жители города расстроились, что Томск утратил еще один исторический объект.


Власти города пообещали, что «Газпром трансгаз Томск» восстановит объект за свой счет к лету 2017 года. Когда в 2017 году на месте арки появился обычный металлический забор, то томичи подумали, что мэрия их обманула.

Мэрия восстанавливает арку в Горсаду

Первоначально администрация города обещала восстановить арку в своем историческом виде до конца 2019 года и за счет средств инвестора. Сейчас согласно паспорту объекта арку восстановят к середине июня 2020 года. То есть строительный металлический забор будет еще полгода украшать парадный вход в Городской сад. Про инвестора на паспорте объекта никаких упоминаний нет.

Мэрия восстанавливает арку в Горсаду

Так выглядел парадный вход в Городской сад в 1956 году. Он был построен в конце 40-х при директоре Петре Левине, который добился расширения территории сада и строительства каменной арки с колоннами и кассами при входе.

Парадный вход в Городской сад в 1956 году
Парадный вход в Городской сад в 1956 году
Мэрия восстанавливает арку в Горсаду

Так выглядела арка незадолго до сноса.

Об истории Городского сада можно прочесть здесь.

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