Мэрия: В Томске за девять лет незаконно построены 73 многоквартирника

Пять из них снесены.





Редакция ТВ2 получила ответ из администрации Томска на наш материал по строительству многоквартирников на землях, предназначенных под ИЖС.





В нем, в частности, сказано, что в период с 2010 года по настоящее время выявлено 73 объекта капитального строительства, обладающих признаками многоквартирных жилых домов, которые построены или строятся на территории без оформления надлежащим образом установленных законом документов.





Список всех выявленных объектов можно посмотреть на сайте администрации города Томска под баннером «ОСТОРОЖНО! САМОСТРОЙ!»





В этом же списке значатся дома, в отношении которых мэрия подавала в суд на признание их самовольными постройками и в том числе снос. По многим домам, где уже живут люди, суд мэрии отказал. В том числе отказано в удовлетворении исков мэрии по домам, в которых мы побывали, готовя материал «Мэрия судится за признание «падающей» многоэтажки на улице Ферганской незаконной постройкой».





Это ул. Щетинкина, 35 – решением Октябрьского районного суда от 21.03.2016 отказано в удовлетворении иска о сносе.





Пер. Орловский, 14 – решением Арбитражного суда Томской области от 17.06.2016 отказано в удовлетворении иска о сносе. Но дом с таким адресом мы не нашли.





Кольцевой проезд, 15/1 – решением Ленинского районного суда от 24.12.2012 отказано в удовлетворении иска о сносе.





По двум домам из нашего материала: ул. Витимская, 25а и ул. Заливная, 19 – иски о сносе в суд не направлялись.





По Ферганской, 65 — суд только начался.