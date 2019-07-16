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16 июля,
2019
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Мэрия: В Томске почти 40 % домов готовы к подаче горячей воды после ремонта

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Сейчас из 2812 многоквартирных домов к подаче тепла и горячей воды готовы 1078, что составляет порядка 38,3 %, сообщает городская администрация. 


Основные ремонтные работы идут на семи магистральных трубопроводах. В конце прошлой недели закончился ремонт тепломагистрали № 1, где под отключение попали около 30 многоквартирных домов Кировского района: улицы Косарева, Артема, Щорса, Киевская. В Октябрьском районе ремонт коснулся тепломагистрали № 8, обеспечивающей теплоснабжение домов по улицам Беринга, Ивана Черных, Сергея Лазо, Мичурина. Также из ремонта выведены сети, обслуживающие дома по улице Дзержинского —  10 многоквартирных домов получили горячую воду. 


«Восстановить дорожное полотно после ремонтных работ – еще одна немаловажная задача коммунальных служб. Необходимо ликвидировать все раскопки, произведенные в ходе ремонта, с восстановлением асфальтового покрытия улично-дорожной сети и пешеходных зон», — говорится в сообщении мэрии. 


По данным санитарной милиции Томска, за выходные в городе восстановлено 26 раскопок.

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