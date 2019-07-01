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01 июля,
2019
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Мэрия усилит контроль за выходом маршруток на линию вечером

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

С 1 июля в томских маршрутках с 21 часа будет действовать «вечерний тариф», в связи с этим в мэрии рассказали о намерениях проконтролировать, как транспорт выходит на линию после окончания вечернего «часа пик».


Как отмечают в городской администрации, в ответ на внедрение «вечернего» тарифа перевозчики обязаны обеспечить работу на маршрутах не менее 550 автобусов. С понедельника, 1 июля, сотрудники «Центра организации и контроля пассажироперевозок» будут проверять наличие транспорта на маршрутах. Если маршрутные автобусы будут отсутствовать на линии, специалисты составят акты и направят их в департамент городского хозяйства. Также работа транспорта будет контролироваться с помощью ГЛОНАСС, при этом отключение системы перевозчиками будет засчитано как нарушение.

«Ежедневно на улицах Томска, согласно муниципальным контрактам, курсируют 565 автобусов. Примерно такое же количество должно сохраняться на линии и в вечернее время, в крайние рейсы с конечных остановок автобусы должны отправляться не раньше, чем в 22.30. Стоит отметить, что «вечерний» тариф действует с 21 часа, то есть человек должен оплатить 25 рублей, если он выходит после этого времени», — отметил вице-мэр Владимир Брюханцев.

Отметим, во время действия «вечернего тарифа» в транспорте будут действовать все привычные льготы. 

Мэрия усилит контроль за выходом маршруток на линию вечером
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