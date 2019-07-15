Мэрия Томска вновь объявила аукционы на закупку мусорных баков

Городская администрация объявила повторный аукцион на покупку 813 пластиковых мусорных баков. Первые торги отменились из-за ошибки в цене контейнеров, допущенной при оформлении закупки.





Первый аукцион администрация объявила на поставку 3213 мусорных баков объемом 1,1 тысячи литров. Начальной ценой контракта была указана сумма в 28,9 млн рублей. Позже аукцион отменили, так как в первоначальном виде начальная стоимость контейнера оценивалась в 9 тысяч рублей, тогда как ее минимальная цена на рынке — 15 тысяч рублей.





Сейчас город объявил две закупки 813 новых контейнеров для сбора ТКО из высокомолекулярного полиэтилена с колесиками объемом в 1,1 тысячи литров. Баки должны быть новыми — не ранее 2018 года выпуска. Начальная (максимальная) цена контрактов — 13,41 миллиона рублей.





По первому аукциону срок поставки контейнера — до 30 августа, по второму — в течение трех дней после подписания договора. Торги пройдут в конце июля.





Реализация мусорной реформы в Томске из-за судебных задержек началась 1 июля. Томичи стали жаловаться на горы мусора во дворах. Причина их появления в том, что региональный оператор не успел установить мусорные баки, а один из крупнейших участников городского рынка — компания «Сорнет» — перевернула, а затем и забрала свои баки. Аукцион на покупку новых мусорных контейнеров не состоялся из-за отсутствия заявок.





По словам мэра города, сейчас общее количество бункеров и контейнеров составляет 6760. С начала июля региональный оператор уже установил 450 контейнеров, к августу установят еще тысячу.