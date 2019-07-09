Мэрия Томска: «вечерний тариф» действует на трех городских маршрутах

Сотрудники мэрии проверили работу общественного транспорта в вечернее время, сообщает пресс-служба городской администрации. Оказалось, что некоторые водители специально отключают ГЛОНАСС после 21 часа.
Работу маршруток проверяли вечером в выходные и в понедельник. Автобусы считали с помощью системы ГЛОНАСС и дежурства на остановках.
«Во время проверки по поручению мэра Томска Ивана Кляйна специалисты фиксируют номера маршрутов, автобусов которых недостаточно на популярных у томичей остановках, а также тех, кто намеренно отключают навигационную систему – среди таких отмечают автобусные маршруты №№ 5 и 23. Полученная информация поступает в департамент городского хозяйства для принятия мер реагирования», — говорится в сообщении.
Контроль за работой общественного транспорта усилился после введения «вечернего тарифа» в размере 25 рублей. Тариф начал действовать с 1 июля этого года. Повышать плату или нет, решают сами перевозчики.
Сейчас «вечерний тариф» действует только на маршрутах № 2 и № 36/37. В мэрии отмечают, что автобусы на этих маршрутах можно увидеть и после 23 часов.