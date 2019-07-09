Мэрия Томска: «вечерний тариф» действует на трех городских маршрутах

Сотрудники мэрии проверили работу общественного транспорта в вечернее время, сообщает пресс-служба городской администрации. Оказалось, что некоторые водители специально отключают ГЛОНАСС после 21 часа.

Работу маршруток проверяли вечером в выходные и в понедельник. Автобусы считали с помощью системы ГЛОНАСС и дежурства на остановках.





«Во время проверки по поручению мэра Томска Ивана Кляйна специалисты фиксируют номера маршрутов, автобусов которых недостаточно на популярных у томичей остановках, а также тех, кто намеренно отключают навигационную систему – среди таких отмечают автобусные маршруты №№ 5 и 23. Полученная информация поступает в департамент городского хозяйства для принятия мер реагирования», — говорится в сообщении.