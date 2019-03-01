Мэрия Томска: У школы №15 на Челюскинцев введут одностороннее движение
Одностороннее движение во второй половине марта введут на улице Челюскинцев на участке от улиц Украинской до Жуковского, сообщает мэрия.
К такому решению накануне пришли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения во время рассмотрения вопроса о благоустройстве подходов к школе №15, которая недавно открылась после ремонта.
Ранее после обращений родителей учеников 15-й школы активисты ОНФ и журналисты проводили рейд по проблемным дорожным участкам вблизи школы. Тогда общественники выявили на многих улицах в районе учреждения отсутствие тротуаров, освещения, дорожных знаков, пешеходных переходов, зауженность проезжей части.
«Этот микрорайон активно застраивается, появляются новые дома, соответственно, увеличивается интенсивность автомобильного движения. Ширина дорог очень маленькая, и зимой, после обильных снегопадов, детям приходится отпрыгивать в сугробы от движущихся автомобилей. Кроме того, по улице Челюскинцев автомобилисты объезжают пробку, которая образуется на пр. Комсомольском и ул. Сибирской, и утром в час пик, когда дети идут в школу, движение на этом участке крайне интенсивное. При полном отсутствии тротуаров создается угроза жизни и здоровью пешеходов. Дети ежедневно подвергаются опасности», – говорилось в коллективном обращении родителей.
Тогда ОНФ планировал обратиться в горадминистрацию с предложением принять меры по благоустройству дорог в округе. Планировалось предложить администрации согласовать с компаниями, которые ведут застройку территории, включить в проекты прокладку тротуаров вдоль улиц.
«Также будем добиваться, чтобы улицу Челюскинцев включили в план текущего ремонта, обратив особое внимание на обустройство дорог для пешеходов. Кроме того, предложим администрации города отремонтировать все прилегающие к школе улицы третьей категории асфальтобетонной крошкой уже в этом году», – комментировал ОНФ.
По мнению членов городской комиссии – сотрудников профильных подразделений мэрии, ГИБДД и депутатов гордумы, введение одностороннего движения по улице Челюскинцев от улицы Украинской до Жуковского поможет снизить транспортную нагрузку на этот участок и обеспечить безопасность пешеходов.
«В благоустроительный сезон администрация Томска рассмотрит варианты обустройства пешеходных зон на подходах к школе № 15», – добавили в мэрии.
Напомним, школа № 15 открылась после капитального ремонта в январе 2019 года. На ремонт, который начался летом 2018 года, из бюджета города выделялось 135,8 млн рублей. Еще 17 млн рублей понадобилось на покупку мебели и оборудования.
В здании полностью заменили системы отопления, водоснабжения, канализации, освещения, установили систему вентиляции, заново построили крышу.
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