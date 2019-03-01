Мэрия Томска: У школы №15 на Челюскинцев введут одностороннее движение

Одностороннее движение во второй половине марта введут на улице Челюскинцев на участке от улиц Украинской до Жуковского, сообщает мэрия.





К такому решению накануне пришли члены городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения во время рассмотрения вопроса о благоустройстве подходов к школе №15, которая недавно открылась после ремонта.