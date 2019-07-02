Мэрия Томска: САХ вывозит мусор, не допуская захламления улиц

«Спецавтохозяйство» приступило к выполнению своих обязанностей по сбору и вывозу мусора с территорий жилого фонда Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее сообщалось, что компания «Сорнет», ранее оказывавшая услуги по вывозу мусора, перевернула свои контейнеры в связи с началом мусорной реформы. Накануне вечером «Сорнет» забрал свои 1200 контейнеров, «Спецавтохозяйство» обещало установить свои.





По информации пресс-службы мэрии, сегодня основная часть контейнерных площадок находится в удовлетворительном состоянии. В ночь на вторник «Спецавтохозяйство» выставляло свои контейнеры и бункеры. Курирует реализацию реформы по обращению с ТКО на территории Томска специальный штаб под руководством заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса.





«В ночь на вторник «Спецавтохозяйство» приступило к замене емкостей на контейнерных площадках на территории жилого фонда Томска за счет собственного парка, — отметил заммэра Вячеслав Черноус. — Кроме того, другие частные компании перераспределяют свои емкости на площадках города. Тем самым, региональный оператор обеспечивает выполнение главной задачи – сбор и вывоз мусора, не допуская захламления томских улиц. Сегодня также районные администрации выводят специализированную технику и дворников для ликвидации стихийных свалок. В течении двух дней регоператор начнет работать в полном объеме».





В Томске работает горячая линия по вопросам реализации мусорной реформы. Так по телефону 26-55-80 томичи могут сообщить о несвоевременном вывозе мусора, скоплении его на контейнерных площадках, отсутствии контейнеров. Накануне этой возможностью уже воспользовались 534 томича. Жалобы на перевернутые контейнеры оставили 84 человека, больше 140 пожаловались на переполнение ёмкостей и мусор на контейнерных площадках.





Также о проблемах с вывозом мусора можно сообщить в районные администрации по телефонам:



