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02 июля,
2019
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Мэрия Томска: САХ вывозит мусор, не допуская захламления улиц

ТВ2
ТВ2
1 час назад

«Спецавтохозяйство» приступило к выполнению своих обязанностей по сбору и вывозу мусора с территорий жилого фонда Томска, сообщает пресс-служба мэрии.

Мэрия Томска: САХ вывозит мусор, не допуская захламления улиц

Ранее сообщалось, что компания «Сорнет», ранее оказывавшая услуги по вывозу мусора, перевернула свои контейнеры в связи с началом мусорной реформы. Накануне вечером «Сорнет» забрал свои 1200 контейнеров, «Спецавтохозяйство» обещало установить свои.


По информации пресс-службы мэрии, сегодня основная часть контейнерных площадок находится в удовлетворительном состоянии. В ночь на вторник «Спецавтохозяйство» выставляло свои контейнеры и бункеры. Курирует реализацию реформы по обращению с ТКО на территории Томска специальный штаб под руководством заместителя мэра по благоустройству Вячеслава Черноуса.


«В ночь на вторник «Спецавтохозяйство» приступило к замене емкостей на контейнерных площадках на территории жилого фонда Томска за счет собственного парка, — отметил заммэра Вячеслав Черноус. —  Кроме того, другие частные компании перераспределяют свои емкости на площадках города. Тем самым, региональный оператор обеспечивает выполнение главной задачи – сбор и вывоз мусора, не допуская захламления томских улиц. Сегодня также районные администрации выводят специализированную технику и дворников для ликвидации стихийных свалок. В течении двух дней регоператор начнет работать в полном объеме».


В Томске работает горячая линия по вопросам реализации мусорной реформы. Так по телефону 26-55-80 томичи могут сообщить о несвоевременном вывозе мусора, скоплении его на контейнерных площадках, отсутствии контейнеров. Накануне этой возможностью уже воспользовались 534 томича. Жалобы на перевернутые контейнеры оставили 84 человека, больше 140 пожаловались на переполнение ёмкостей и мусор на контейнерных площадках.


Также о проблемах с вывозом мусора можно сообщить в районные администрации по телефонам:


  • Ленинский район - 517-690
  • Кировский район – 56-40-96, 56-52-35
  • Советский район – 54-45-25
  • Октябрьский район - 90-24-78, 90-24-79
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