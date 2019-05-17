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17 мая,
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Мэрия Томска расторгла договор с перевозчиком по маршруту № 38

ТВ2
ТВ2
1 день назад

Мэрия Томска расторгла договор с перевозчиком по маршруту № 38 за нарушение требований контракта. 

Мэрия Томска расторгла договор с перевозчиком по маршруту № 38

По информации мэрии, перевозчик ИП Мамедов Фуад Балли Оглы выпускал на линию автобусы старше 10 лет и рано прекращал работать вечером. В настоящее время перевозчик по автобусному маршруту признан банкротом, его деятельность в качестве индивидуального предпринимателя была прекращена. 

«Сегодня все перевозчики подвергаются строжайшему контролю, в случае если они игнорируют наши предписания, не обеспечивают безопасность томичей, контракт должен быть расторгнут, никаких смягчающих обстоятельств быть не должно. На дорогах Томска есть место только для добросовестных предпринимателей», — отметил глава города Иван Кляйн. 

В настоящее время пассажироперевозки по маршруту № 38 до конца 2019 года осуществляет ООО «Ружавто». 


Ранее сообщалось, что специалисты Центра организации и контроля пассажироперевозок получили в 2018 году на 50 % меньше жалоб от томичей по вопросам некачественной работы общественного транспорта, чем годом ранее. Так, в 2017 году от томичей поступило 2049 жалоб. В 2018 году в центр поступило 1192 жалобы.

Заммэра Владимир Брюханцев подчеркивал, что в 2019 году будет ужесточен контроль за выполнением контрактов на осуществление пассажироперевозок. Так мэрия планировала оштрафовать на 9 млн рублей перевозчика 20 маршрута за самое большое количество нарушений в 2017 и 2018 году.

При составлении новых контрактов, по словам Брюханцева, будет учитываться качество пассажироперевозок.

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