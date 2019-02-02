Мэрия Томска рассказала, какие пространства могут быть благоустроены в 2019 году

С 11 по 25 февраля в Томске пройдет рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». В предварительном списке 45 пространств. Благоустроить смогут 28, сообщает пресс-служба мэрии.
В рейтинговых списках будет ул. Балтийская за «Тойота-центром», Петропавловский, Театральный сквер, сквер в Академгородке, пешеходная зона по ул. Бакунина, сквер им. Смирнова, ДНТ «Авангард», Кузнечный взвоз, Сквер ветеранов, Березовая роща в мкр. Каштак, набережная Томи в районе Речвокзала, сквер на пересечении пр. Кирова и ул. Красноармейская, ул. Нахимова и ул. Советская, сквер у вокзала «Томск-I», Буфф-сад.
Также в бюллетенях будут указаны верхняя терраса Лагерного сада, Михайловская роща и бульвар по пр. Кирова на участке от ул. Киевская до вокзала «Томск-I».
На выбор томичам представят и территории районного масштаба: скверы по ул. Заливной Сибирской, Жуковского, Л. Толстого, С. Лазо, Клюева, Обручева, Мичурина, Суворова, Кутузова, Крымской, Усова, Белинского, Елизаровых, 2, Вершинина, Ф. Лыткина, Пархоменко и других.
Принять участие в голосовании могут томичи старше 14 лет. Получить бюллетени можно будет в городском департаменте дорожной деятельности и благоустройства, в департаменте образования и его подведомственных учреждениях, в районных администрациях. В каждом бюллетене горожане выберут несколько общественных пространств.
Пока не известно. Обсуждения дизайн-проектов общественных пространств пройдут на следующей неделе в департаменте дорожной деятельности и благоустройства, в районных администрациях и на базе Общенародного фронта.