Мэрия Томска рассказала, какие пространства могут быть благоустроены в 2019 году

С 11 по 25 февраля в Томске пройдет рейтинговое голосование по программе «Формирование комфортной городской среды». В предварительном списке 45 пространств. Благоустроить смогут 28, сообщает пресс-служба мэрии.

В рейтинговых списках будет ул. Балтийская за «Тойота-центром», Петропавловский, Театральный сквер, сквер в Академгородке, пешеходная зона по ул. Бакунина, сквер им. Смирнова, ДНТ «Авангард», Кузнечный взвоз, Сквер ветеранов, Березовая роща в мкр. Каштак, набережная Томи в районе Речвокзала, сквер на пересечении пр. Кирова и ул. Красноармейская, ул. Нахимова и ул. Советская, сквер у вокзала «Томск-I», Буфф-сад.





Также в бюллетенях будут указаны верхняя терраса Лагерного сада, Михайловская роща и бульвар по пр. Кирова на участке от ул. Киевская до вокзала «Томск-I».





На выбор томичам представят и территории районного масштаба: скверы по ул. Заливной Сибирской, Жуковского, Л. Толстого, С. Лазо, Клюева, Обручева, Мичурина, Суворова, Кутузова, Крымской, Усова, Белинского, Елизаровых, 2, Вершинина, Ф. Лыткина, Пархоменко и других.