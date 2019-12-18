Мэрия Томска представит проекты благоустройства к весне 2020 года

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Мэрия Томска разработает проекты благоустройства 16 общественных пространств к концу февраля 2020 года. В настоящее время готовы уже пять. Все дизайн-проекты Администрация Томска обещала представить на суд общественности.



В 2020 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжится благоустройство Михайловской рощи, Лагерного сада, бульвара по пр. Крова, Березовой рощи на Каштаке, сквера по ул. Кутузова. Также работы по благоустройству пройдут на пешеходной зоне по ул. Усова, в сквере у ДНТ «Авангард» и территории по ул. Обручева, 16, где предполагается обустроить пандус для маломобильных томичей.



По результатам рейтингового голосования отобрано еще восемь общественных пространств, набравших наибольшее количество голосов для благоустройства в 2020 году. Это территория у Дворца творчества детей и молодежи, сквер им А. С. Пушкина, спортивная площадка по ул. Сибирской, 64/1, аллея по пр. Фрунзе, 116-126, общественное пространство по ул. И. Черных (от ул. Лазарева до ул. Беринга), пешеходная зона по ул. Трифонова, парк Победы и сквер Суворова.

Проекты по благоустройству разрабатывают «Проектно-сметное бюро», ТГАСУ, Центр развития городской среды Томской области и «Сибирский тендер».

Каким будет дизайн общественных пространств пока неизвестно, но уже сейчас понятно, что ведущую роль будет играть цветная плитка от ТДСК. На днях мэр Томска Иван Кляйн побывал на заводе КПД ТДСК, где в этом году была установлена линия по производству тротуарной плитки производительностью до 25 тысяч кв. метров ежемесячно. Теперь надо ее как-то окупать.



«Только по формированию комфортной городской среды в следующем году нам предстоит обустроить 16 общественных пространств. Мы уже провели рейтинговое голосование, проектировщики приступили к работе. Нам важно учесть в проектах качественные современные материалы. Возможности ТДСК позволяют не только производить цветную тротуарную плитку, но и делать гранитное напыление, которое повышает устойчивость к истиранию. Мы уже опробовали подобную плитку в Театральном сквере и планируем применять ее в дальнейшем, поскольку заинтересованы в долговечном покрытии», - подчеркнул градоначальник.