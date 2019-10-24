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24 октября,
2019
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Мэрия Томска потратит 62 млн рублей на покупку техники для «ТомскСАХ» и «Спецавтохозяйства»

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Мэрия города в 2020 году выделит 62 млн рублей на обновление парка «ТомскСАХ», которое отвечает за содержание улиц, и «Спецавтохозяйства» — регоператора по вывозу мусора в Томске.

Мэрия Томска потратит 62 млн рублей на покупку техники для «ТомскСАХ» и «Спецавтохозяйства»

«В частности для САХа будут закуплены мини-мусоровоз для работы в стесненных условиях города, еще один ломовоз для вывоза крупногабаритного мусора и уплотняющая машина для работы на мусорном полигоне», — сказал начальник департамента дорожной деятельности Томска Сергей Аушев.


Для нужд МБУ «ТомскСАХ» в течение года закупят 13 единиц спецтехники, среди которой будут, в частности, бульдозеры для работы на снегоотвалах. В этом сезоне на вооружении предприятия 145 единиц техники.


Также власти планируют увеличить сумму для обслуживания улиц второй и третьей категории. На эти цели дополнительно направят 32 миллиона рублей.


На сегодняшний день подрядчики районов отвечают за содержание 657,4 км улиц 2 и 3 категории. МБУ «ТомскСАХ» содержит еще более 253 км улиц 1 и 2 категории.

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