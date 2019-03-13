Мэрия Томска планирует закрыть четыре автобусных маршрута

Без изменений предлагается оставить маршруты 15 автобусов, следующих под №№ 4, 8/9, 11, 12, 13/14, 19, 20, 22, 25/52,26,29, 30/33, 38.



Кроме того мэрия говорит, что муниципальные маршруты должны быть увязаны с маршрутами межмуниципального транспорта. Поэтому изменения коснутся 10 (510) маршрута, например.





Сотрудник комитета по организации пассажироперевозок Иван Кардаполов пояснил, что обсуждаемый проект маршрутной сети призван модернизировать маршрутную сеть в интересах томичей, чтобы сократить количество пересадок, а, следовательно, и расходы людей. Он отметил, что также планируется обеспечить доступность маршрутного транспорта жителям новых микрорайонов и присоединенных территорий, сократить количество дублирующих друг друга маршрутов, что позволит снизить транспортную нагрузку на основных магистралях Томска.



В настоящее время в Томске проходят встречи с представителями общественности по обсуждению изменению маршрутной сети.



Так члены совета ветеранов Ленинского района рекомендовали обеспечить проезд общественного транспорта с мкр. Каштак в сторону пос. Нижний склад, так могут пройти маршруты №№ 101 и 112. По предложению горожан, автобус маршрута № 442 в часы пик может выполнять укороченный рейс с ул. Б. Подгорная на пр. Ленина, ул. Учебная и пос. Предтеченск.





О времени проведения встреч будет сообщено дополнительно. Свои предложения по маршрутной сети можно будет направить на официальную электронную почту МБУ «Центр организации и контроля пассажироперевозок»: raspisanie@admin.tomsk.ru, лично в письменной (устной) форме по адресу: г. Томск, пр. Мира 52, 3 этаж, также оставить по телефону 28-29-06 и 28-29-05.