Мэрия Томска планирует провести газ в Эушту и пос. Нижний склад

Администрация Томска объявила аукционы на выполнение проектно-изыскательских работ по газификации деревни Эушты и поселка Нижнего Склада. Кроме того в 2019 году завершится газификация Соснового бора и начнется прокладка сетей в селе Дзержинское.

«В Эуште проект будет включать прокладку газовых сетей протяженностью 10 километров и газификацию ориентировочно 257 домовладений (с учетом перспектив роста поселка). По Нижнему складу в проекте будет заложено 16 км сетей и подключение 334 домовладений, — рассказал и.о. заместителя мэра по капитальному строительству Александр Суходолов.







Проектные работы по этим объектам должны быть завершены к 1 ноября 2020 года. За этот период победителям аукционов предстоит собрать исходные данные по объектам, уточнить перечень газифицируемых домовладений, обследовать территорию на предмет оптимального размещения газопроводов и отводов к домам. Помимо этого выполнить необходимые инженерные изыскания, разработать проект планировки и проект межевания территорий, провести кадастровые работы, разработать и согласовать проектную документацию, пройти государственную экспертизу и проверку достоверности определения сметной стоимости, разработать и согласовать рабочую документацию.







Работы софинансируются из городского и регионального бюджетов. На выполнение проектирования мэрия планирует выделить около 12 млн рублей.

