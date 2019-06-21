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21 июня,
2019
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Новости

Мэрия Томска отказала в проведении пикета против преследования журналистов

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Томским активистам отказали в заявке на проведение пикета против произвола исполнительной власти. На пикетах планировалось выразить несогласие граждан России с преследованием Ивана Голунова. Об этом ТВ2 рассказал активист Сергей Чайковский.

Мэрия Томска отказала в проведении пикета против преследования журналистов

«Администрация города Томска отказала в проведении массового мероприятия на заявленных площадках, ссылаясь на занятость данных площадок и на несовместимость указанных целей, — рассказал Сергей Чайковский. — На площади Ново-Соборной будет проводиться мероприятие с целью организации отдыха жителей города Томска, а на других площадках будут проводиться пикеты с кубами на тему «Референдум по изменению конституции Национально-освободительного движения НОД. И предложили другие площадки для митинга: сквер на Высоцкого и площадь перед ДНТ «Авангард».


Сергей Чайковский добавил, что в мэрии посоветовали провести в этот день одиночные пикеты в городе, которые не требуют согласования с органами исполнительной власти.


«Поскольку НОД подал все заявки раньше нас, то, скорее всего, бессмысленно тратить время на суд. Мы лучше потратим его на подготовку к одиночным пикетам в центре города», — сказал активист.

Мэрия Томска отказала в проведении пикета против преследования журналистов
Мэрия Томска отказала в проведении пикета против преследования журналистов
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