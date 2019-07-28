Мэрия Томска объявила конкурсы на автобусные перевозки по городским маршрутам

Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на аналитическую систему СПАРК-Интерфакс .

Новые тендеры объявлены на маршруты №№ 4, 5, 8/9, 11 и 12, они будут проходить в формате конкурса.

По данным информационного агентства, впервые автобусные маршруты распределялись на аукционе в 2016 году, с перевозчиками были заключены договоры на трехлетний срок, который истекает в декабре 2019 года. Тогда мэрия выдвинула жесткие требования к условиям работы перевозчиков: прописывалась форма одежды водителя и кондуктора, вежливость и внимательность персонала, отсутствие штор и занавесок на окнах автобусов, время выполнения последнего рейса. Однако и после проведения конкурсов томичи продолжили жаловаться на отсутствие кондукторов, нерегулярность перевозок и неприглядный внешний вид автобусов.





Появилось также новое требование к внешнему виду автобусов - теперь размещение рекламы допускается только по согласованию с заказчиком.





Однако остальные условия работы в целом остались прежними: мэрия допускает использование на маршрутах автобусов малого класса (типа ПАЗ-3205), требования к низкому полу и наличию систем безналичной оплаты проезда не являются обязательными; не прописана ответственность исполнителя за курение в салоне и отсутствие кондуктора.





Контракты будут заключены с победителями на пять лет. Предпринимателям, желающим принять участие в торгах, нужно будет пройти аккредитацию на электронной площадке РТС-тендер и открыть счет в одном из банков.





Ранее сообщалось, что с 1 января 2020 года в Томске изменится маршрутная сеть. По словам представителей мэрии, сейчас на территории города дублируются 60 % маршрутов. По словам мэра города, предлагаемые изменения позволят убрать излишнее дублирование, продлить маршруты в новые районы города и сократить число пересадок. В качестве одной из мер администрация города предлагала закрыть четыре автобусных маршрута — №№ 3, 5, 23 и 31. После многочисленных просьб жителей мэрия решила закрыть только маршруты № 3 и № 31.





В Томске 25 автобусных маршрутов, 8 маршрутов троллейбуса (фактически работают только 5) и 5 маршрутов трамвая (фактически - 4). Новая схема, которая вступит в силу 1 января 2020 года, предусматривает 18 автобусных маршрутов. Остальные будут либо ликвидированы, либо получат статус межмуниципальных и будут контролироваться областным департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи.





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