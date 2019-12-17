Мэрия Томска не видит необходимости в разработке дизайн-кода города

Мэрия Томска считает, что нецелесообразно разрабатывать дизайн-код города. В администрации говорят, что все необходимые нормы уже прописаны в документах, регламентирующих содержание фасадов.

Внимание на витрины города и особенности размещения рекламы стали обращать и томичи. Так, пользователь animebit31 в сервисе «ЯндексРайон» решил наглядно показать, как вывески портят исторический вид здания. В комментариях томичи его поддержали.

О необходимости разработать дизайн-код города говорили давно. Так, в октябре 2018 года об этом высказывался замгубернатора по строительству Евгений Паршуто. Он отмечал, что планируется совместно с дизайнерами Томской области разработать единый стандарт размещения рекламы и вывесок на улицах города и принять областной закон, предусматривающий ответственность за нарушение данных нормативов.

В настоящее время дизайн-код уже разработан в ряде городов. Это не только Москва и Санкт-Петербург, но и Саратов, Ижевск, Краснодар, Белгород, Казань. Депутат городской Думы Дмитрий Буинцев обратился в мэрию с просьбой рассмотреть возможность проработки такого дизайн-кода и в Томске.

На сегодняшний день дизайн-коды, которые существуют на территории России, фактически являются паспортами фасадов зданий. Требования к фасадам нами утверждены, — рассказал начальник департамента архитектуры города Томска Алексей Макаров на заседании комитета по градостроительству в городской Думе. — То есть целесообразности в разработке дизайн-кода на сегодняшний день нет. <...> По мнению мэрии, на сегодняшний день дизайн-код для города Томска как исторического поселения федерального значения будет лучше разрабатывать на локальные территории, по историческим его частям. Это потребует достаточно значительных финансовых затрат, от миллиона и выше.

В свою очередь депутаты отметили, что требования по размещению рекламы и оформлению вывесок, заложенные к фасадам, в Томске не исполняются.





«Ничего не существует, — подчеркнул депутат Даниил Дорофеев. — На любое здание посмотрим, как там размещены рекламные конструкции. Сейчас это регулируется, по-вашему?».





Заммэра Михаил Ратнер добавил, что следить за соблюдением правил должны санитарная милиция и администрации районов. Он отметил, что сейчас есть здания, которые сделали вывески в едином стиле, но есть и те, которые не следуют правилам. Однако тоже признал, что не «видит смысла гоняться за модой и переименовывать правила в дизайн-код».





При этом депутаты отметили, что дизайн-код — это широкое понятие, которое включает в себя не только требования к оформлению фасадов.





«У нас город уже застаивается, — считает Даниил Дорофеев. — Молодежь говорит, что нужно, а в мэрии решают, что нет. Дизайн-код касается не только фасадов зданий, но и приведения к единым рамкам. Здесь и озеленение, и окрас общественного транспорта. Он охватывает очень много аспектов. Касательно нашей исторической части города надо подходить индивидуально».