Мэрия Томска не согласовала пикет памяти Бориса Немцова, сославшись на то, что в это же время пройдет другое мероприятие.
Ранее сообщалось, что томские активисты в Сквере памяти жертв политических репрессий планировали провести пикет памяти Бориса Немцова. Соответствующее уведомление было подано в мэрию 12 февраля. Как сообщили организаторы, в проведении пикета было отказано.
«В указанном вами месте в указанное время [с 18.00 до 19.00] будет проводиться другое мероприятие иным организатором с целью изменения Конституции РФ и поддержки национального курса президента РФ», — говорится в уведомлении.
Мэрия Томска рекомендовала активистам провести пикет в сквере по улице Высоцкого или на площади перед «Авангардом». Организаторы акции, в свою очередь, сообщили, что 27 февраля планируют возложить цветы к камню Скорби и провести встречи с томичами.
В прошлом году активистам отказали в проведении пикета памяти убитого политика, но акция состоялась в форме встречи граждан. Отказывали в проведении мероприятия и в 2016 году, сославшись на запрет Роспотребнадзора на проведение массовых мероприятий из-за эпидемии гриппа. Тогда пикет прошел в сквере у «Томских товаров», на него пришли около 100 человек.
Бориса Немцова застрелили в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. По делу об убийстве арестовали Заура Дадаева, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления. Также арестовали Хамзата Бахаева, Анзора и Шадида Губашевых и Тамерлана Эскерханова. Их также обвиняют в причастности к преступлению.