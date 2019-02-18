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Мэрия Томска не согласовала пикет памяти Бориса Немцова, сославшись на то, что в это же время пройдет другое мероприятие.

Ранее сообщалось, что томские активисты в Сквере памяти жертв политических репрессий планировали провести пикет памяти Бориса Немцова. Соответствующее уведомление было подано в мэрию 12 февраля. Как сообщили организаторы, в проведении пикета было отказано.

«В указанном вами месте в указанное время [с 18.00 до 19.00] будет проводиться другое мероприятие иным организатором с целью изменения Конституции РФ и поддержки национального курса президента РФ», — говорится в уведомлении.

Мэрия Томска рекомендовала активистам провести пикет в сквере по улице Высоцкого или на площади перед «Авангардом». Организаторы акции, в свою очередь, сообщили, что 27 февраля планируют возложить цветы к камню Скорби и провести встречи с томичами.