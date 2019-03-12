Мэрия Томска направила 250 млн рублей на I этап строительства нового кладбища в Воронине

Ранее сообщалось, что департамент городского хозяйства подготовил долгосрочный проект по обновлению кладбищ до 2021 года. На программу планируется выделить почти 400 миллионов рублей. В рамках проекта мэрия намерена расширить территорию кладбищ, провести их санитарную очистку, установить информационные таблички и карты-схемы захоронений, а также оборудовать кладбища подсветкой, установить ограждения и отсыпать щебнем проезды.





В настоящее время в Томске расположены 12 кладбищ площадью около 250 гектар. На них расположены более 400 тысяч захоронений. При этом по подсчетам специалистов, лимит территории действующего кладбища в Воронине будет исчерпан уже к августу 2018 года. К маю был готов проект обустройства нового кладбища, где захоронения будут вестись на площади в 30 гектаров. Этого, по словам Брюханцева, должно хватить на 10 лет. Стоимость его реализации — 416 миллионов рублей. Планировалось, что строительство может начаться уже во втором квартале 2019 года.





В рамках первого этапа предусмотрено строительство административно-бытового здания, общественного туалета, трансформаторной подстанции, коммуникационных сетей, а также парковки на 30 машиномест.





По результатам проведенных работ подрядчик должен предоставить справку о наличии/отсутствии объектов культурного наследия в границах кладбища, заключение государственной историко-культурной экспертизы мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия (в случае наличия объекта культурного наследия) и согласованный комитетом по охране объектов культурного наследия Томской области проект мероприятий по обеспечению сохранности объектов культурного наследия.





В настоящее время идет этап подачи заявок на аукцион. Его проведение запланировано на начало апреля. Работы в рамках контракта должны быть завершены к концу 2020 года.