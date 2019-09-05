Мэрия: срок подачи горячей воды превышен по вине ресурсников и УК в 800 домах Томска

По информации департамента городского хозяйства, горячая вода уже подана в 2458 многоквартирных домов Томска. Чтобы устранить аварию на Мокрушина, где из-за прорыва затопило гаражи, бригады работали ночью. Сегодня основной объем работ там завершен, горячая вода вернется в ближайшее время. Ресурсоснабжающая организация продолжает включение горячей воды после планового ремонта и устранения дефектов на теплосетях почти в 170 многоквартирных домах на участках ул. Красноармейская, П. Осипенко, Нахимова, Котовского, Кошурникова, Смирнова, Герцена, в пер. Нечевском и др.





Специальные комиссии в районных администрациях оценивают готовность жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Они проверяют наличие соглашения о поставке услуг с ресурсоснабжающей организацией, готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, обеспечение качества теплоносителей, отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию.





Департамент городского хозяйства проводит проверки в отношении организаций, допустивших нарушение сроков проведения ремонтных работ. Так, в этом году по факту длительного отсутствия горячей воды в селе Тимирязевском по ул. Больничной, 29а и 29б проведена проверка в отношении ООО «УК «Социальная» и АО «ТомскРТС». Также томичи направили четыре обращения в жилищную инспекцию с просьбой привлечь ресурсоснабжающую организацию, жилищные и управляющие компании к ответственности из-за задержки с подключением горячей воды по 34 участкам тепломагистралей, от которых запитаны порядка 800 многоквартирных домов.