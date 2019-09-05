Мэрия: срок подачи горячей воды превышен по вине ресурсников и УК в 800 домах Томска
Подача горячей воды возобновлена в 88 % многоквартирных домов города, сообщает пресс-служба мэрии. Сроки подачи горячей воды были превышены в 800 домах Томска.
По информации департамента городского хозяйства, горячая вода уже подана в 2458 многоквартирных домов Томска. Чтобы устранить аварию на Мокрушина, где из-за прорыва затопило гаражи, бригады работали ночью. Сегодня основной объем работ там завершен, горячая вода вернется в ближайшее время. Ресурсоснабжающая организация продолжает включение горячей воды после планового ремонта и устранения дефектов на теплосетях почти в 170 многоквартирных домах на участках ул. Красноармейская, П. Осипенко, Нахимова, Котовского, Кошурникова, Смирнова, Герцена, в пер. Нечевском и др.
Специальные комиссии в районных администрациях оценивают готовность жилого фонда к предстоящему отопительному сезону. Они проверяют наличие соглашения о поставке услуг с ресурсоснабжающей организацией, готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, обеспечение качества теплоносителей, отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию.
Департамент городского хозяйства проводит проверки в отношении организаций, допустивших нарушение сроков проведения ремонтных работ. Так, в этом году по факту длительного отсутствия горячей воды в селе Тимирязевском по ул. Больничной, 29а и 29б проведена проверка в отношении ООО «УК «Социальная» и АО «ТомскРТС». Также томичи направили четыре обращения в жилищную инспекцию с просьбой привлечь ресурсоснабжающую организацию, жилищные и управляющие компании к ответственности из-за задержки с подключением горячей воды по 34 участкам тепломагистралей, от которых запитаны порядка 800 многоквартирных домов.
В свою очередь в «ТомскРТС» отмечают, что за последнюю неделю специалисты компании выдали разрешения на подключение к горячему водоснабжению почти 400 домов. При этом в ходе ремонтной кампании выявлены более 1,9 тысячи дефектов на тепловых сетях города. Это почти на 25 % больше, чем годом ранее, что связано с высокой степенью износа тепловых сетей города, которая превышает 80 %. Срок эксплуатации большинства теплотрасс превышает 25 лет.
«Чтобы успеть своевременно подготовить город к отопительному сезону при таком существенном росте объемов работы, предприятие с начала ремонтного сезона увеличило количество ремонтных бригад и техники, организовало гибкий режим рабочего времени, позволяющий производить работы в вечернее время, а также в выходные и праздничные дни. В день бригады тепловых сетей устраняют до 25 дефектов, выявленных в ходе гидравлических испытаний, но учитывая, что одновременно в работе находится до 300 повреждений, по ряду участков теплосетей приходится продлевать сроки ремонта. Влияют на задержки подачи горячей воды и невозможность точно спрогнозировать срок завершения всех технических мероприятий по обеспечению надежной работы теплосетей в зимний период, и новые прорывы, возникающие при повторных опрессовках. Зачастую они происходят в нескольких метрах от уже замененного участка. Специалисты обязаны проводить работы до устранения всех дефектов, пока не убедятся в надежности тепловой сети и ее способности выдержать повышенные нагрузки в морозы. Ведь главная задача компании – не допустить серьезных аварий зимой с масштабным и длительным отключением отопления», — подчеркивают в компании.
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