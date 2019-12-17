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17 декабря,
2019
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Мэрия рассказала, как перекроют движение в Новый год

ТВ2
ТВ2
1 час назад

В ночь на 1 января в Томске перекроют несколько улиц города, чтобы обеспечить безопасность при запуске фейерверка. Перекрытие коснется улиц Советской, Белинского и переулка Спортивного.

Мэрия рассказала, как перекроют движение в Новый год

Так, по словам заммэра по соцполитике Константина Чубенко, Советскую перекроют на участке от Городского сада до площади Ново-Соборной. Белинского будет закрыта в районе стадиона «Труд», переулок Спортивный — от проспекта Ленина до Ново-Соборной.

Он отметил, что в этом году не будет перекрываться проспект Ленина из-за переноса места запуска фейерверка. А остальные улицы будут свободны для движения транспорта.


Отметим, праздничный фейерверк продлится десять минут, старт запланирован на 01.00, запустят его в этом году со стадиона «Труд».

Также в новогоднюю ночь продлят время движения общественного транспорта до 02.00 — автобусов, трамваев и троллейбусов. Цены за проезд будут взиматься по вечернему тарифу — 25 рублей.


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