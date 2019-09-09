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09 сентября,
2019
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Мэрия планирует до начала ноября отремонтировать лестницу на набережной Томи

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Мэрия города объявила аукцион на ремонт лестницы на Набережной Томи. Максимальная цена контракта — 4,9 млн рублей.

Мэрия планирует до начала ноября отремонтировать лестницу на набережной Томи

Аукцион состоится 16 сентября. Согласно проектной документации, подрядчик в течение 30 дней с момента заключения договора должен заменить три пролета лестницы, демонтировать пришедшие в негодность лестничные марши и асфальтовое покрытие. 

Томичи долгое время жаловались на плачевное состояние лестницы. В октябре 2018 губернатор области Сергей Жвачкин заметил, что данная лестница совсем развалилась и выделил на ее ремонт 10 млн рублей.  Позднее замгубернатора Евгений Паршуто пообещал отремонтировать лестницу в 2019 году. При этом, он подчеркивал сложность согласования. 


«Набережная Томи — это не просто красивое, с точки зрения ландшафта, место, но еще и главное защитное сооружение в центре города. Там дамба второго класса, с которой совершать благоустроительные действия не так просто. Мы сейчас получили 10 млн рублей на проектные работы по главной лестнице. Работа над проектом уже заканчивается. Думаю, что следующим летом ситуацию уже поправим, там не будет той картины, какая есть сейчас», — говорил Евгений Паршуто на пресс-конференции.


В 2019 году мэрия запустила голосование, чтобы определить, какие пространства наиболее нуждаются в благоустройстве. Набережная Томи стала лидером, набрав 6,32% голосов. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» власти города объявили о благоустройстве пешеходной зоны набережной Томи – от переулка Пристанского до переулка Сухоозерного. 

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