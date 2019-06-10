Мэрия отремонтирует проезд в микрорайоне Спичфабрика

В микрорайоне Спичфабрика будет отремонтирован внутриквартальный проезд. Ранее на состояние улиц Айвазовского и Парковой пожаловались местные жители, которые из-за количества ям сравнили дорогу с лунным грунтом.

По словам местных жителей, жалобы на состояние дороги они писали с 2017 года. Мэрия планировала отремонтировать эту улицу в 2018-2019 годах.





По информации пресс-службы мэрии, на проезжей части и тротуаре между домами по ул. Айвазовского, 31 до ул. Междугородная, 24 будет выложено новое асфальтовое покрытие. Общая стоимость контракта – около миллиона рублей, работы планируется провести после определения подрядной организации.



Кроме того, на участках улиц Парковая и Айвазовского будет проведен ямочный ремонт проезжей части. Работы по устранению дефектов также внесены в план на июль текущего года. Также в текущем благоустроительном периоде будет рассмотрена возможность выполнить ямочный ремонт и на других участках проезжей части микрорайона.