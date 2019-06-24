Мэрия определила нового подрядчика строительства развязки на 76 км

Единственной кандидатурой на электронном аукционе было ГУП «Областное ДРСУ». Сейчас мэрия и подрядчик заключают контракт на 596,4 млн рублей.





В течение 2019 года по плану на Богашевском тракте должны построить дорожное полотно шириной 6 полос движения. Протяженность участка 1300 метров — от жилого дома по улице 19 Гвардейской Дивизии, 20 до автодорожного путепровода, построенного в 2018 году. Также подрядчик должен установить сваи автодорожного тоннеля и осуществить вынос коммуникаций ОАО «РЖД».





«Новая часть дорожного полотна будет строиться с правой стороны существующего Богашевского тракта по направлению Томск-Аэропорт, не затрагивая территорию особо охраняемой природной зоны. В этом створе планируется снос зеленых насаждений. Как и в прошлом году, полученную древесину мы передадим нуждающимся жителям Томска. Заявки сейчас собирают районные администрации», — приводит пресс-служба мэрии слова и.о. заммэра по капстроительству Александра Суходолова.





В администрации отметили, что в июне 2019 года территорию, где идет строительство, начали озеленять — высадили 100 саженцев яблони и сирени. «Живую» изгородь обустраивают вдоль Богашевского тракта между «Тропой здоровья» и линией газопровода. Озеленение трассы продолжат.





Транспортную развязку с тоннельным пересечением железной дороги на 76-м километре начали строить в 2017 году. Общая стоимость проекта — 1,8 млрд рублей. Первые 200 млн из федбюджета поступили в регион в 2017 году. Была расширена до четырех полос часть Коларовского тракта и построено кольцо. Во второй этап строительства на работы потратили 260 млн рублей. Подрядчиком выступал АО «Консалтингинвест». На нынешнем этапе срок сдачи работ — 25 декабря 2019 года.