Мэрия: Неизвестные переворачивают мусорные контейнеры САХа

Томичи сообщают о перевернутых баках САХа на контейнерных площадках и скопившемся рядом с емкостями мусоре, сообщает пресс-служба мэрии.





«Горячая линия работает в Томске круглосуточно, в том числе в районных администрациях, — говорит представитель САХа Михаил Круглов. — Сегодня мы видим, что звонков стало значительно меньше, это связано с непрерывной работой «Спецавтохозяйства» по установке контейнеров и бункеров и вывозу мусора – если в среду звонков было почти тысяча, то сегодня их значительно меньше. Все чаще поступают сообщения о том, что новые емкости регоператора и его подрядчика перевернуты или повреждены, как, например, по ул. Крылова, доля таких сообщений составляет 18 % от общего числа звонков. Каждое такое сообщение мы фиксируем, выезжаем на место, делаем фотографии. Вся информация будет направляться в полицию».





Ранее мэрия отмечала, что до конца недели на улицах Томска установят минимум 300 баков. В настоящее время их установка завершена в Кировском и Советском районах.





Напомним, с июля в Томске началась реализация мусорной реформы. «Спецавтохозяйство» приступило к работе регионального оператора со 2 июля. Ранее компания «Сорнет», оказывавшая услуги по вывозу мусора, перевернула свои контейнеры, а затем забрала 1200 баков.





В Томске организована горячая линия по вопросам реализации мусорной реформы. Заммэра Вячеслав Черноус отмечал, что проблемы с вывозом мусора есть на 10 % контейнерных площадок. При этом заммэра отметил, что в Томске не хватает мусорных баков, а аукцион на их закупку не состоялся.





Черноус пообещал, что работа регионального оператора будет налажена в течение двух недель. Мэр Томска Иван Кляйн воспринял эту информацию скептически и призвал не давать опрометчивых обещаний.





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