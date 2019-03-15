Мэрия Москвы передала Томску десять списанных трамваев

Эксплуатационный ресурс трамваев составляет 16-18 лет. В Москве обновление парка пассажирского транспорта происходит значительно быстрее. У «Мосгортранса» есть ремонтное подразделение, которое позволяет чинить поломки и производить замену вышедших из строя агрегатов собственными силами. Поэтому многие города обращаются к столичным властям с просьбой передать им списанные трамваи и используют их в дальнейшем на своих линиях. В прошлый раз кроме Томска трамваи были переданы в Омск и Новосибирск.

«По опыту мы знаем, что процесс передачи техники занимает 4-5 месяцев. Поэтому рассчитываем получить трамваи к концу лета», — сказала заместитель директора ТТУ Ольга Свахина.

Напомним, московские трамваи (пять штук) пришли в Томск 1 октября 2016 года. Мэрия Москвы передала списанные трамваи на безвозмездной основе. 1 ноября их начали выпускать на линию. Тогда ремонт каждого из пяти трамваев обошелся примерно в 200 тыс. рублей. В 2017 году мэрия Томска попросила Москву передать еще 20 трамваев, но получила отказ.





По словам директора ТТУ Андрея Сосновского, износ уже имеющейся техники составляет 86,8%. Таким образом, к 2023 году необходимо приобрести 54 трамвая и 129 троллейбусов. На это нужно приблизительно 2,4 млрд рублей.