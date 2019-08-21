Мэрия Иркутска отменила ранее согласованный митинг «За честные выборы»

Мэрия Иркутска отменила митинг «За честные выборы», ранее согласованный на 21 августа. Как причину отмены власти указали «аварийные ремонтные работы» на месте проведения акции. Организатор митинга утверждает, что аварийные работы там не ведутся.

Вчера (20 августа — прим. редакции) организаторы митинга «За честные выборы» получили уведомление о его отмене в связи с проведением аварийных ремонтных работ, — пишет «ВКонтакте» один из организаторов акции Дмитрий Ружников. — Вечером дошел до этого места. Снял видео. Вы видите здесь аварийные ремонтные работы? И я не вижу.

Дмитрий отметил, что альтернативного места для проведения митинга мэрия Иркутска не предложила. Он собирается провести аналогичный митинг 31 августа.





«И если кто-то еще не верил, что административный беспредел в Иркутске есть, сегодня мы видим очередное доказательство, — добавил Ружников. — Но митинг «За честные выборы» не отменяется. Он переносится».





15 августа митинг за допуск кандидатов к выборам и против «произвола правоохранительных органов» в Иркутске провела КПРФ. По подсчетам организаторов, в акции приняли участие порядка 800 человек.