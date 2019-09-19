Мэрия и «белый дом» поспорили о сроках работ и качестве благоустройства в Томске

Замгубернатора по инфраструктуре и строительству Евгений Паршуто остался недоволен ходом работ по благоустройству, которые выполняются в Томске в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». В свою очередь мэр города отметил, что все работы идут согласно графику.

В настоящее время в Томске в рамках реализации программы завершилось благоустройство восьми общественных пространств. Вице-губернатор отмечает, что к благоустройству ряда объектов претензий нет, но темпы работ на топовых объектах вызывают опасения.





«Мы больше не позволим писать в контрактах, что срок окончания работ — 31 октября. Это недопустимо. О каком качестве работ может идти речь, если укладываться все будет в дождь, в слякоть, возможно при минусовых температурах, — отметил Евгений Паршуто. — Если мы не получим результата, то, скорее всего, речь пойдет об изменении методики и передаче денег тем, кто успевает. Я думаю, что выводы мэр Томска сделает и не допустит ситуации, когда основные работы по брендовым пространствам перенесутся на сентябрь-октябрь».





В свою очередь мэр Томска прокомментировал ТВ2, что все работы выполняются в соответствии с графиком.





«Мы видим, что идем в графике. Даже работы по тем объектам, которые мы отторговали в августе на экономию средств. Сейчас у нас ведутся каждодневные планерки с тем, чтобы к обозначенному сроку — а у национального проекта «Комфортная городская среда» срок окончания 30 октября — все объекты завершить. Опасений, что мы не успеем, у нас нет», — подчеркнул Иван Кляйн.





Начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства Сергей Аушев рассказал ТВ2, что в следующем году работы по благоустройству начнутся с началом сезона. Мэрия Томска уже закончила принимать заявки от жителей города о том, какие общественные пространства необходимо благоустроить в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В октябре пройдет обсуждение дизайн-проектов, затем рейтинговое голосование. Таким образом, перечень общественных пространств будет определен к середине ноября.





«Я не соглашусь с тем, что город не доработал. В городе только понимание по объектам было 30 марта, а надо было запроектировать и пройти достоверность. А в этом году понимание по объектам будет уже 15 ноября, — подчеркнул Сергей Аушев. — Прежние сроки, обозначенные Минстроем, были недостатком, по нашему мнению. Причем так считали не только мы, но и вся Россия. Минстрой услышал участников программы и поправил документы. Я думаю, что к 1 мая контракты на благоустройство мы заключим. Пока не могу сказать, какие объекты предлагали томичи, но перечень большой. Сейчас будет собираться муниципальная комиссия, которая определит список рейтингового голосования. Я думаю, что, исходя из того, что победителей должно быть 16, в перечне будет 32 или 48 вариантов».