Mercedes врезался в ворота медучреждения в Томске. Есть пострадавшие

ДТП произошло сегодня утром по адресу Красноармейская, 14. Машина врезалась в ворота Центра курортологии и физиотерапии. Об этом пишут томичи в соцсетях.

По словам подписчиков, автомобиль двигался по встречной полосе, после столкновения с воротами учреждения, пассажирка вывалилась через люк крыши машины.





«Mercedes двигался в сторону Яковлева предположительно 120 км в час, пытался вырулить, но машину унесло в забор больницы», — из сообщения группы Регион 70.





На место происшествия приехали экстренные службы и полиция.





Как уточнили ТВ2 в поисково-спасательной службе Томска (ППС), водитель «Mercedes» оказался зажат внутри автомобиля в результате столкновения. Томские спасатели извлекли пострадавшего.





«В результате аварии пострадало два человека. Мужчина в автомобиле был заблокирован. Спасатели провели осмотр, отключили аккумулятор и деблокировали пострадавшего», — рассказал сотрудник спасательной службы Константин Долговых.