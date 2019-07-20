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20 июля,
2019
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Новости

Mercedes врезался в ворота медучреждения в Томске. Есть пострадавшие

ТВ2
ТВ2
1 час назад

ДТП произошло сегодня утром по адресу Красноармейская, 14. Машина врезалась в ворота Центра курортологии и физиотерапии. Об этом пишут томичи в соцсетях. 

Mercedes врезался в ворота медучреждения в Томске. Есть пострадавшие
Фото: Регион-70

По словам подписчиков, автомобиль двигался по встречной полосе, после столкновения с воротами учреждения,  пассажирка вывалилась через люк крыши машины. 


«Mercedes двигался в сторону Яковлева предположительно 120 км в час, пытался вырулить, но машину унесло в забор больницы», — из сообщения группы Регион 70.


На место происшествия приехали экстренные службы и полиция.


Как уточнили ТВ2 в поисково-спасательной службе Томска (ППС), водитель «Mercedes» оказался зажат внутри автомобиля в результате столкновения. Томские спасатели извлекли пострадавшего. 

«В результате аварии пострадало два человека. Мужчина в автомобиле был заблокирован. Спасатели провели осмотр, отключили аккумулятор и деблокировали пострадавшего», — рассказал сотрудник спасательной службы Константин Долговых. 

Mercedes врезался в ворота медучреждения в Томске. Есть пострадавшие
Фото: Регион-70
Регион-70
Регион-70
Mercedes врезался в ворота медучреждения в Томске. Есть пострадавшие
Регион-70
Регион-70
Регион-70
Регион-70

По словам ППС, мужчина отправлен в медучреждение. О состоянии здоровья пассажирки пока ничего неизвестно. Детали происшествия уточняются сотрудниками полиции.

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