Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена: что известно об аварии

На трассе Иркутск-Красноярск в ДТП попал мэр города Тулун Юрий Карих. Автомобиль мэра врезался в стоящий на обочине КамАЗ. В результате аварии погибла супруга мэра Лариса Карих, сообщает Следственный комитет Иркутской области.

По предварительным данным, поздно вечером 23 ноября в Черемховском районе водитель легкового автомобиля под управлением должностного лица двигался в сторону города Тулуна, где въехал в стоящий на обочине автомобиль «КамАЗ».

Как пишет РБК , мэр Юрий Карих в ДТП не пострадал. Его обследовали в городском травматологическом центре и отправили домой.

Следователи СК находятся на месте аварии, проводят осмотр места происшествия. Выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.





Летом этого года в Нижнеудинском, Тайшетском, Тулунском, Чунском и Зиминском районах Иркутской области вышли из берегов Уда, Бирюса, Ия, Чуна и Ока. Были частично затоплены города Нижнеудинск и Тулун. Погибли более 20 человек, еще 15 оставались пропавшими без вести.



Всего затопило 10 133 дома, в которых проживали 32,9 тысячи человек, в том числе почти восемь тысяч детей. Затоплены 49 фельдшерско-акушерских пунктов, школ и детских садов.





Мэр Юрий Карих возглавляет Тулун с 2010 года. Лариса Карих работала в Управлении социальной защиты населения Тулуна и Тулунского района.