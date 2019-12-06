Мэр Томска: «Я против троллейбусов»

По словам Ивана Кляйна, между мэром и томичом связь очень тонкая. В Томске нужно развивать трамвайную и автобусную сеть, считает мэр. Однако у города нет собственных денег на то, чтобы полностью обновить парк ТТУ.

Сегодня мэр Томска Иван Кляйн встретился с блогерами. На встрече создатель сообщества «Умный транспорт Томска» Алексей Козявкин обратился к Ивану Кляйну не как к мэру, а как к томичу. Алексей поинтересовался, каким мэр видит будущее транспортной сети Томска через 10 лет.

«Я писал письма в правительства, Думу. Объяснил, что нет возможности обновить парк техники своими силами, и попросил разработать программу, чтобы мы могли купить технику в рассрочку. Но пока реакция на предложение не очень», — сказал Иван Кляйн, отвечая на вопрос создателя паблика «Умный транспорт Томска» Алексея Козявкина.





Мэр Томска отметил, что сейчас самый действенный путь обновления парка за счет Москвы.





«Но сегодня вся Россия стоит в очереди за ними. Да, мы берем чужую технику, но при этом в три раза по срокам лучше. У нас есть 30-летние трамваи, а мы берем 10-летние. Я другого выхода обновления парка пока не вижу. Они хорошие, менее энергоемкие», — подчеркнул Кляйн.





Сейчас Томск до начала 2020 года ожидает прибытия десяти трамваев. Письмо в администрацию Москвы с просьбой предоставить в 2020 году 20 троллейбусов и 20 трамваев уже отправлено.





В ходе разговора с блогером Алексеем Козявкиным мэр Томска отметил, что видит будущее за низкопольными автобусами на газу и трамваями.





«Я против троллейбусов по двум причинам. Во-первых, они вредят Томску, провода, растяжки висят на исторических домах —памятниках. Во-вторых, я несколько раз наблюдал, что если случается обрыв, то становится один троллейбус, за ним другой. И дальше становится все, а пассажир добирайся как хочешь», — отметил Кляйн.