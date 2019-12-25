Мэр Томска выделил более 120 млн на уборку внутриквартальных территорий

С 2020 года мэрия увеличит финансирование вывоза снега с внутриквартальных территорий. Раньше на это выделялось около 90 млн рублей.

В декабре 2019 года мэр решил выделить на уборку районам дополнительные деньги. Ленинский район получил 23,5 млн рублей, Кировский – порядка 54 млн рублей, Октябрьский — 32,5 млн рублей и Советский — 14,2 млн.







«Мы добавили средства районам, чтобы они могли обеспечить не только грейдирование проездов, но и вывоз снега с улиц 3 категории и внутриквартальных территорий, — подчеркнул мэр Томска Иван Кляйн. — Нам важно обеспечить нормальный подъезд к жилым домам, школам, детским садам, учреждениям социальной сферы. Эти территории должны содержаться в нормативном состоянии, так же, как основные городские магистрали, где передвигается общественный транспорт. Средства выделены, теперь задача подрядчиков - обеспечить качественную уборку, а районы должны контролировать этот процесс ежесуточно. Главное для нас – комфорт и безопасность горожан. С теми, кто не справится, будем действовать жестко, вплоть до расторжения контрактов».